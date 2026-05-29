Peña Ortiz exige actuar contra políticos ligados al CO

El alcalde de Reynosa respaldó la aplicación de este tipo de medidas y aseguró que actualmente existen herramientas tecnológicas suficientes para investigar

La propuesta para impedir que personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas o grupos criminales lleguen a las boletas electorales continúa generando debate entre la clase política de Tamaulipas.

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, respaldó la aplicación de este tipo de medidas y aseguró que actualmente existen herramientas tecnológicas suficientes para investigar posibles nexos entre actores políticos y grupos delictivos.

Explicó que mediante grabaciones, transferencias y otro tipo de evidencia digital puede determinarse quiénes han mantenido vínculos con actividades criminales.

“Los nexos con la delincuencia están todos documentados, hay grabaciones, hay transferencias; con la tecnología que hay disponible es muy fácil también determinar quién está involucrado y quién no está involucrado con el crimen organizado”, declaró.

Peña Ortiz afirmó que en México, Tamaulipas y Reynosa existe evidencia videográfica y financiera sobre personas relacionadas con grupos criminales.

No obstante, señaló que este tipo de acusaciones deben ir acompañadas de denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

Reconoció además que cualquier persona que aspire a participar en política estará expuesta a señalamientos públicos, por lo que consideró fundamental que las investigaciones sean realizadas por ministerios públicos y autoridades competentes.

El presidente municipal advirtió que un gobierno infiltrado por el crimen organizado termina afectando toda la estructura institucional y a la población en general.

“Se tiene que actuar profundamente en contra de todos aquellos políticos que andan con el crimen organizado, porque un gobierno cooptado afecta a toda la población y se toleran extorsiones, cobros de piso y homicidios que no se esclarecen”, expresó.

Añadió que permitir la participación de políticos respaldados por grupos criminales representa un riesgo para el estado de derecho y el desarrollo del país.

Peña Ortiz sostuvo que este tipo de medidas podrían ayudar a romper compromisos políticos adquiridos mediante financiamiento ilegal durante campañas electorales.