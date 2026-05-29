VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Peña Ortiz exige actuar contra políticos ligados al CO

Por: Víctor Hugo Guerra

28 Mayo 2026, 15:26

Compartir
WhatsApp

El alcalde de Reynosa respaldó la aplicación de este tipo de medidas y aseguró que actualmente existen herramientas tecnológicas suficientes para investigar

Peña Ortiz exige actuar contra políticos ligados al CO

La propuesta para impedir que personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas o grupos criminales lleguen a las boletas electorales continúa generando debate entre la clase política de Tamaulipas.

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, respaldó la aplicación de este tipo de medidas y aseguró que actualmente existen herramientas tecnológicas suficientes para investigar posibles nexos entre actores políticos y grupos delictivos.

Explicó que mediante grabaciones, transferencias y otro tipo de evidencia digital puede determinarse quiénes han mantenido vínculos con actividades criminales.

“Los nexos con la delincuencia están todos documentados, hay grabaciones, hay transferencias; con la tecnología que hay disponible es muy fácil también determinar quién está involucrado y quién no está involucrado con el crimen organizado”, declaró.

Peña Ortiz afirmó que en México, Tamaulipas y Reynosa existe evidencia videográfica y financiera sobre personas relacionadas con grupos criminales.

No obstante, señaló que este tipo de acusaciones deben ir acompañadas de denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

ef45885b-5405-4e2c-a75e-f159acaf2a05.jpeg

Reconoció además que cualquier persona que aspire a participar en política estará expuesta a señalamientos públicos, por lo que consideró fundamental que las investigaciones sean realizadas por ministerios públicos y autoridades competentes.

El presidente municipal advirtió que un gobierno infiltrado por el crimen organizado termina afectando toda la estructura institucional y a la población en general.

“Se tiene que actuar profundamente en contra de todos aquellos políticos que andan con el crimen organizado, porque un gobierno cooptado afecta a toda la población y se toleran extorsiones, cobros de piso y homicidios que no se esclarecen”, expresó.

Añadió que permitir la participación de políticos respaldados por grupos criminales representa un riesgo para el estado de derecho y el desarrollo del país.

Peña Ortiz sostuvo que este tipo de medidas podrían ayudar a romper compromisos políticos adquiridos mediante financiamiento ilegal durante campañas electorales.

“No podemos seguir tolerando que haya políticos involucrados con ellos y que estén recibiendo apoyos económicos, porque cuando ejercen el poder someten a la población y dan preferencias a los delincuentes”, puntualizó.

Comentarios