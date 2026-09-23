Peña Ortiz confía en que costos en EUA mantengan inversiones

Peña Ortiz también consideró que una política arancelaria que incremente los costos de producción puede terminar repercutiendo en los precios

Ante los casos de empresas que analizan trasladar parte de su producción desde la frontera mexicana hacia el Valle de Texas u otras ciudades de Estados Unidos, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, consideró que los mayores costos de operación en territorio estadounidense podrían influir en las decisiones de las compañías.

El edil explicó que, en un escenario donde las empresas buscan mantener su competitividad y reducir gastos de producción, trasladar operaciones hacia Estados Unidos puede representar un incremento considerable en los costos. Señaló que esta situación podría llevar a algunas compañías a reconsiderar sus decisiones de ubicación.

“Yo creo que en un país capitalista, como lo es Estados Unidos, la economía siempre va a ganar, y si se dan cuenta que no es de beneficio hacer un cambio de ubicación en su producción, van a regresar las inversiones”, afirmó Peña Ortiz.

Alcalde señala diferencias en los costos de producción

El presidente municipal sostuvo que mientras mayores sean los costos para producir en una determinada ubicación, menores serán los incentivos para mantener ahí las operaciones. En este sentido, aseguró que producir en Estados Unidos puede representar un costo significativamente mayor que hacerlo en México.

“Entre más te cuesta hacer algo, menos incentivos tienes de que se lleve a cabo en esa ubicación, y en Estados Unidos cuesta el doble poder producir cualquier tipo de producto que se está produciendo en México”, señaló.

Peña Ortiz también consideró que una política arancelaria que incremente los costos de producción puede terminar repercutiendo en los precios para los consumidores, por lo que las empresas deberán evaluar las condiciones económicas antes de definir dónde mantener sus operaciones.

“A largo plazo, no creo que sea sostenible una política pública arancelaria de esa forma, en donde estás incrementando el costo de producción y el costo final para los consumidores va a seguir incrementando”, expresó.

Reynosa busca conservar sus ventajas industriales

El alcalde confió en que Reynosa conserve sus ventajas para la industria, entre ellas la disponibilidad de mano de obra calificada y los incentivos dirigidos a las empresas generadoras de empleo, factores que podrían contribuir a mantener la actividad productiva en la frontera.

Con este panorama, la definición de las empresas sobre dónde producir estará marcada por los costos de operación y las condiciones que encuentren en ambos lados de la frontera, mientras ciudades como Reynosa buscan conservar su posición como destino para la inversión y el empleo.