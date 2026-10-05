Peña Ortiz buscará diputación federal sin pedir licencia

Con un tono sarcástico, sostuvo que los comunicadores tienen libertad para expresar sus opiniones, incluso cuando, desde su perspectiva, puedan ser falsas

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, confirmó públicamente su intención de registrarse para participar en el proceso interno de Morena en busca de una candidatura a diputado federal, y aunque el proceso electoral aún se encuentra en una etapa temprana, ya comenzó a adelantar algunas de las propuestas que pretende impulsar desde el Congreso de la Unión.

Peña Ortiz plantea titulación gratuita y recursos para Reynosa

Entre sus planteamientos mencionó la posibilidad de buscar que la titulación universitaria sea gratuita para los mexicanos, además de promover la creación de zonas francas en la frontera. Peña Ortiz señaló que parte de la función de un diputado es gestionar recursos, por lo que también planteó una mayor asignación presupuestal para Reynosa, tomando como referencia que concentra alrededor del 20 por ciento de la población de Tamaulipas.

El edil estimó que, de un presupuesto estatal de alrededor de 4 mil millones de pesos, a Reynosa le corresponderían aproximadamente 800 millones.

“Eso es lo que hace un diputado, gestionar recursos”, afirmó al explicar parte de la agenda que pretende impulsar en caso de llegar a la Cámara de Diputados.

El alcalde afirma que no solicitará licencia

Sobre su participación en el proceso electoral, Peña Ortiz aseguró que no contempla solicitar licencia para separarse de la Presidencia Municipal, por lo que pretende continuar al frente del Ayuntamiento mientras participa en la contienda interna.

“Con respecto a la licencia, no voy a pedir”, declaró, al señalar que tampoco los demás diputados que participen tendrían necesariamente que separarse de sus cargos, de acuerdo con su interpretación del proceso.

Responde a cuestionamientos sobre periodistas y aspirantes

El alcalde también fue cuestionado sobre la polémica generada recientemente por señalamientos relacionados con la libertad de los periodistas para abordar públicamente a otros aspirantes.

Con un tono sarcástico, sostuvo que los comunicadores tienen libertad para expresar sus opiniones, incluso cuando, desde su perspectiva, puedan ser falsas.

“Ustedes son libres de hacer lo que quieran, hasta de decir mentiras”, expresó.

Peña Ortiz agregó que quienes ocupan cargos públicos deben asumir las críticas como parte del servicio público, aunque también pidió evitar, según dijo, situaciones en las que alguien busque victimizarse dentro de una contienda interna para llamar la atención. En ese contexto, cerró su comentario con otra expresión sarcástica al señalar que “los que lloran no van abajo”.

Así, mientras todavía está pendiente la definición de candidaturas, el alcalde de Reynosa ya hizo públicos sus primeros planteamientos rumbo a una eventual participación electoral y dejó claro que, por ahora, su intención es mantener simultáneamente la responsabilidad de la Presidencia Municipal y sus aspiraciones políticas.