Pemex garantiza abasto de combustibles tras intensas lluvias

Petróleos de México (Pemex) asegura inventarios y suministro normal en seis estados afectados por lluvias, en coordinación con autoridades

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que el abasto de combustibles está garantizado en las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días en el país.

La empresa productiva del Estado informó que cuenta con inventarios suficientes de gasolina y diésel en sus Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) ubicadas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, entidades que han resentido con mayor fuerza los efectos de las precipitaciones.

Pemex precisó que todas sus instalaciones operan con normalidad y que el suministro hacia las estaciones de servicio se mantiene sin contratiempos, con el propósito de garantizar el abasto oportuno tanto para la población como para los sectores productivos.

Asimismo, la empresa reiteró su compromiso con la seguridad energética del país y destacó que se mantiene en comunicación constante con autoridades federales, estatales y municipales para monitorear las condiciones meteorológicas, salvaguardar la seguridad de sus operaciones y atender de manera inmediata cualquier eventualidad.

Con estas acciones, Pemex reafirma su papel estratégico en el suministro nacional de combustibles, incluso ante condiciones climáticas adversas.