Pemex fortalece formación médica con nueva generación

La petrolera incorporó 291 médicos residentes y graduó a 283 especialistas, mientras impulsa inversión en salud por 2,810 millones de pesos para 2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) inició un nuevo ciclo académico de residencias médicas con la incorporación de 291 médicas y médicos residentes a alguno de sus 23 programas de formación especializada, al tiempo que 283 residentes concluyeron su preparación como especialistas, lo que refleja el fortalecimiento de la enseñanza médica dentro de la institución.

Durante la ceremonia de apertura, encabezada por la directora de Administración y Servicios, Marcela Villegas Silva, y el subdirector de Servicios de Salud, Ruy López Ridaura, también se entregaron reconocimientos a la excelencia académica a estudiantes destacados en especialidades como Ginecología y Obstetricia, Medicina Crítica, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, entre otras.

La empresa productiva del Estado destacó que mantiene una tradición académica desde 1969, cuando comenzaron los primeros cursos de especialidades médicas en el Hospital Central Norte, uno de los principales centros de atención médica de la institución.

Actualmente, la formación médica en Pemex contempla 13 cursos de especialidad de entrada directa, seis de entrada indirecta —considerados subespecialidades— y cuatro de alta especialidad. Paralelamente, la institución fortalece sus servicios de salud mediante una inversión proyectada de 2 mil 810 millones de pesos para 2026.

De acuerdo con la empresa, este monto representa una inversión adicional de 2 mil millones de pesos respecto a lo previamente autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, además de significar un incremento del 100 por ciento en comparación con lo destinado en 2016.

Durante el evento realizado en el Auditorio 18 de Marzo, Villegas Silva destacó la importancia de la labor que desempeñan las y los médicos residentes dentro del sistema de salud institucional.

“La salud de nuestras trabajadoras y trabajadores, así como de sus familias, es una de las responsabilidades más importantes que tenemos como empresa. En esta tarea ustedes desempeñan un papel fundamental”, expresó.

Asimismo, manifestó su confianza en que esta nueva generación de especialistas contribuirá a fortalecer la calidad del sistema de salud de Pemex y su compromiso con la atención médica en el país.

Por su parte, López Ridaura agradeció el impulso otorgado a los servicios de salud de la institución y reconoció el incremento en el gasto de inversión, el cual permitirá brindar mantenimiento a las unidades médicas, mejorar la infraestructura y fortalecer la atención a los derechohabientes.

El funcionario también resaltó el trabajo conjunto de especialistas, personal docente y autoridades del sistema de salud institucional en la formación de los residentes, lo que permitió elevar el indicador de titulación oportuna de 72 a 96 por ciento en tan solo un año.

En la ceremonia estuvieron presentes profesores, jefas y jefes de enseñanza e investigación, directores de unidades médicas y autoridades de capital humano, atención médica y salud de Pemex, así como representantes de la Secretaría de Salud y de la Universidad Nacional Autónoma de México.