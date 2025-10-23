Pemex despliega 80 unidades en operativo en el río Pantepec

La empresa productiva del Estado informó que en la zona trabajan más de 80 unidades terrestres y fluviales, entre ellas una embarcación de emergencias

Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene un amplio operativo de limpieza, contención y remediación ambiental en el río Pantepec, tras la afectación registrada en un ducto de la región norte de Veracruz, derivada de las intensas lluvias recientes.

La empresa productiva del Estado informó que en la zona trabajan más de 80 unidades terrestres y fluviales, entre ellas una embarcación especializada en emergencias tipo FIFI II y cinco lanchas encargadas del rastreo y acceso seguro a los puntos críticos.

Como parte de las tareas, se han instalado 48 cordones oleofílicos y 13 barreras marinas para la contención del producto, además de emplear dos equipos skimmers para la recuperación de hidrocarburos y cuatro equipos de respiración autónoma. Los trabajos de habilitación de brechas y caminos están siendo reforzados con 11 retroexcavadoras.

En las labores participa personal especializado de Pemex junto con cuatro compañías: A&B, Luza Tecnologías, HB y SIISA.

Pemex confirmó que el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica–Madero fue reparado y reanudó operaciones de forma segura, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad operativa.

De manera paralela, la paraestatal informó que se refuerza el apoyo social en las comunidades de Cerro Dulce y Congregación Juana Moza, donde se realizan censos, entrega de víveres, limpieza y retiro de escombros en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Pemex reiteró su compromiso con la seguridad de la población, la protección del medio ambiente y la atención inmediata ante contingencias, manteniendo estrictos estándares en todos sus procesos.