Pemex despliega 17 equipos para quitar hidrocarburos del Pánuco

Becker Hernández señaló que los reportes recibidos incluyen manchas avistadas en el área y avisos de pescadores por daños en lanchas y motores

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del estado, reportó manchas y afectaciones menores en algunas lanchas y motores de pescadores, mientras que las autoridades trabajan con Petróleos Mexicanos (PEMEX), para evitar mayores daños.

El titular de la dependencia en Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, informó que la paraestatal desplegó 17 equipos tipo Vactor para trabajar en tres drenes principales que desembocan en el río Pánuco.

El funcionario explicó que las lluvias afectaron la capacidad de desalojo de estos drenes. Además de los Vactor, Pemex utiliza maquinaria para retirar residuos de hidrocarburos y subproductos de procesos que, según indicó, se hacen visibles en la zona.

Becker Hernández señaló que los reportes recibidos incluyen manchas avistadas en el área y avisos de pescadores por daños en lanchas y motores.

Precisó que, hasta el momento, las afectaciones reportadas no serían graves, aunque consideró importante mantener la atención al problema, en especial ante lluvias intensas.

La dependencia estatal, dijo, está dispuesta a apoyar a la población y colaborar con Pemex para buscar soluciones y evitar que la situación genere mayores afectaciones.