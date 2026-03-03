Pelea de mujeres en Reynosa se vuelve viral con corrido de fondo

Un testigo, al darse cuenta de que las mujeres estaban intercambiando golpes, no solo decidió registrar los hechos en video, sino que le agregó un plus



¡Reynosa se hace viral! Dos mujeres se enfrascaron en una pelea a golpes que terminó convirtiéndose en todo un fenómeno viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron este sábado, alrededor de las 23:00 horas, en Reynosa, donde lo que parecía ser una riña más terminó captando la atención de millones de personas, no solo por la intensidad del enfrentamiento, sino por el inesperado "toque musical" que acompañó la escena.

Un testigo, una camioneta y una canción inesperada

Lo peculiar del caso es que un testigo, al darse cuenta de que las mujeres estaban intercambiando golpes, no solo decidió registrar los hechos en video, sino que le agregó un toque particular a la escena.

Desde su camioneta, el hombre hizo sonar la canción "Soy Tu Amante Y Qué" del cantante Sergio Vega, creando una banda sonora que, para muchos usuarios, elevó la escena a otro nivel digital.

El contraste entre la pelea y la canción de fondo convirtió el momento en una especie de video musical de barrio, que no tardó en despegar en redes sociales.

Hombre intentó intervenir para detener pelea

Un detalle que también llamó la atención es que, en varias ocasiones, el hombre en 'discordia' intervino para que la mujer de short largo no siguiera agrediendo a la otra mujer, lo que generó comentarios divididos entre quienes lo tomaron con humor y quienes cuestionaron su participación.

Cabe señalar que el hombre, al darse cuenta de que estaban siendo grabados, solamente sonrió al conductor y después le hizo una seña obscena.

9 millones de reproducciones y contando

El video rápidamente se viralizó, alcanzando hasta este lunes 9 millones de reproducciones en la cuenta de Facebook: Ivan Eltacuache Rodriguez.

Los usuarios que reaccionaron a las imágenes no tardaron en comentar y, en su mayoría, 'aplaudieron' al hombre tanto por grabar la pelea como por quedarse a ver lo que ocurría, además de musicalizar el momento con un tema que muchos calificaron como "perfecto para la ocasión".

Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la pelea entre ambas mujeres. El video solo muestra el enfrentamiento hasta donde termina la grabación, sin que se tenga claridad sobre cómo terminó la situación después de que se dejó de grabar.