Sin embargo, pidió a la ciudadanía reportar cualquier caso a través del 911 o los teléfonos de la dependencia municipal

Ante el pronóstico de un marcado descenso en las temperaturas, Protección Civil de Reynosa mantiene vigilancia para atender a personas en situación de calle o vulnerabilidad que requieran protección durante las condiciones de frío.

Javier Lam Cantú, coordinador municipal de Protección Civil, informó que hasta el momento no han recibido reportes de personas que necesiten asistencia; sin embargo, pidió a la ciudadanía reportar cualquier caso a través del 911 o los teléfonos de la dependencia.

“Sabemos de personas que se encuentran vulnerables y en situación de calle y que requieren asistencia. Al momento no hemos recibido reportes referentes a estas condiciones, sin embargo, estaremos muy al pendiente de los reportes que se hagan a través de la línea de emergencia 911 o de los teléfonos de Protección Civil”, explicó.

¿Dónde habilitarían el refugio temporal en Reynosa?

El funcionario señaló que, de ser necesario, habilitarán un refugio temporal para ofrecer un espacio seguro y cálido a quienes lo necesiten. Precisó que, aunque tradicionalmente se utiliza el Polideportivo, actualmente ocupado por la Expo Reynosa 2026, en esta ocasión contemplan instalar el albergue en el Auditorio Municipal.