Paulette Filizola conquista el regional y apunta al oro nacional

La taekwondista tamaulipeca se coronó campeona en los Juegos CONADE 2026 y buscará repetir la hazaña en la Olimpiada Nacional en Tlaxcala

La disciplina y la tenacidad tienen nombre y apellido: Paulette Filizola Rodríguez.

La taekwondista victorense que ha hecho vibrar el deporte local al superar todas las expectativas y consagrarse como campeona en la etapa regional de los Juegos CONADE 2026, celebrada del 20 al 22 de marzo en el estado de Zacatecas.

Este triunfo no es obra de la casualidad, sino del arduo trabajo realizado en el Gimnasio Dragones, una institución que se ha consolidado como una verdadera cantera de talento en la capital de Tamaulipas. Al respecto, el profesor Rubén Darío Vega Reyes destacó que el gimnasio sigue rindiendo frutos, formando a niños y jóvenes que, como Paulette Filizola y Alejandra Puente Rodríguez, han logrado poner en alto el nombre del estado con medallas y campeonatos.

Rumbo a Tlaxcala, el sueño nacional

Con el oro regional en sus manos, el próximo gran reto para Filizola Rodríguez es la Olimpiada Nacional 2026. El estado de Tlaxcala será la sede que reúna a la élite del taekwondo mexicano en las categorías infantiles, cadetes y juveniles.

Específicamente, será la ciudad de Apizaco, en la Ciudad del Deporte de Alto Rendimiento, el escenario donde Paulette buscará alcanzar la gloria nacional durante el próximo mes de mayo.

Paulette Filizola no solo representa a Tamaulipas; se ha convertido en un ejemplo nacional de constancia. Desde su tierra natal, le deseamos el mayor de los éxitos en esta próxima competencia, con la confianza de que su talento la llevará a obtener los mejores resultados en el podio nacional.