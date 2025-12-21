Patrulla de Guardia Estatal se estrella en centro de Altamira

El conductor de la unidad estatal perdió el control, por lo que terminó impactado contra un automóvil y posteriormente un poste de madera

Fuerte accidente vehicular se registró durante la madrugada de este viernes la zona centro de Altamira, luego que una patrulla de la Guardia Estatal se impactara contra un automóvil estacionado y posteriormente se proyectara contra un poste de madera, el cual fue derribado por la fuerza del choque; los hechos ocurrieron en el cruce del bulevar Allende y la calle Ocampo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada es una camioneta Chevrolet S-10 modelo 2019, habilitada como patrulla, cuyo conductor habría perdido el control del volante mientras circulaba por dicha vialidad.

La unidad policial terminó impactando un automóvil Volkswagen Vento color rojo, con placas del estado de Tamaulipas, para finalmente estrellarse contra el poste, quedando prácticamente inservible.

Como resultado del percance, una mujer policía resultó lesionada, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos y trasladada a un hospital para su valoración médica.

Afortunadamente, no se reportaron personas civiles heridas, pese a lo aparatoso del accidente y a que ocurrió en una zona de alta afluencia.

Tras el impacto, elementos de Tránsito municipal acordonaron el área para evitar mayores riesgos a la población, mientras peritos especializados realizaron las diligencias correspondientes.

Autoridades buscan esclarecer el hecho

En torno a este hecho, el secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, informó que ya se encuentran las autoridades correspondientes investigando el incidente, con el objetivo de esclarecer las causas que originaron el accidente y determinar si existió alguna responsabilidad administrativa o legal.

No obstante, de primera mano, elementos de la Policía Estatal señalaron que de manera preliminar se habría registrado una falla mecánica en la patrulla, situación que pudo haber provocado la pérdida de control de la unidad y, en consecuencia, el fuerte accidente ocurrido en el centro de la ciudad.