Patrulla de Guardia Estatal protagoniza choque en la Ribereña

Unidad de la Guardia Estatal, presuntamente al incorporarse de manera abrupta a un carril, terminó proyectándose contra un vehículo familiar

Una persona lesionada, que tuvo que ser trasladada a un hospital de Reynosa, fue el saldo de un accidente registrado la tarde del miércoles sobre la carretera Ribereña, donde se vio involucrada una patrulla de la Guardia Estatal, marcada con el número 2187, y un vehículo familiar.

De acuerdo con los primeros peritajes, la patrulla presuntamente circulaba a exceso de velocidad y se incorporó de manera abrupta a uno de los carriles, provocando el impacto contra el vehículo particular.

El conductor de la unidad familiar fue quien resultó principalmente afectado y recibió atención de los cuerpos de emergencia que acudieron al sitio, mientras peritos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Será la autoridad competente la que determine la participación y responsabilidad de los involucrados.

La persona lesionada presentó únicamente golpes menores y se reportó en recuperación, mientras que se recordó a los automovilistas la importancia de ceder el paso a unidades de emergencia y seguridad, como ambulancias, bomberos y patrullas, cuando realizan recorridos de atención o auxilio.