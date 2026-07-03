Partido Verde fortalece su estructura en el sur de Tamaulipas

Además de Altamira, el trabajo territorial se extiende a municipios como Aldama, González, Gómez Farías, Mante y la región temporalera

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) trabaja en el fortalecimiento de su estructura en la zona sur de Tamaulipas mediante una estrategia permanente de afiliación y cercanía con la ciudadanía, informó el coordinador municipal del partido en Altamira, Fernando Pumarejo.

Señaló que, bajo el programa Ruta Verde, impulsado por el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano, se realizan recorridos en colonias para atender gestiones ciudadanas y consolidar la presencia del instituto político.

El dirigente destacó que como resultado de las campañas de afiliación realizadas durante el último semestre, el PVEM pasó de no contar con militantes registrados en Altamira a sumar más de 500 afiliados, crecimiento que calificó como significativo.

Agregó que, además de Altamira, el trabajo territorial se extiende a municipios como Aldama, González, Gómez Farías, Mante y la región temporalera, donde continúan las tareas de reafiliación y organización.

Analizan escenarios rumbo a 2027

Respecto al proceso electoral de 2027, Fernando Pumarejo señaló que aún no existe una definición sobre una posible alianza con Morena, ya que esa decisión corresponderá a la dirigencia nacional.

Sin embargo, afirmó que el Partido Verde continuará fortaleciendo su estructura y evaluará competir con candidatos propios en aquellos municipios donde existan las condiciones políticas y electorales para hacerlo.