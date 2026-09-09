Participará Tampico en Simulacro Nacional de Protección Civil

El municipio prepara la evacuación de inmuebles y sumará a empresas, comercios y escuelas al ejercicio previsto para el próximo 19 de septiembre

En el Día Nacional de la Protección Civil, Tampico tomará parte en el simulacro nacional el próximo 19 de septiembre facilitando algunos inmutables y personal laboral para tomar parte en el ejercicio sísmico que en todo México se realizará.

José Antonio Marín Flores, director de protección civil en el puerto, señaló que como cada año tomarán parte activa de este proceso, y ya se dialogó con propietarios de algunos edificios, para que de igual manera se solidaricen con la acción.

Se estima que sea al filo del mediodía, cuando se efectúe el simulacro, donde participarán un porcentaje mayor de empresas comparadas con el año pasado.

La ciudad estará sumándose al esfuerzo nacional coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil preparando la logística que involucrará la evacuación de inmuebles públicos (edificios de gobierno) y la participación de todo su personal laboral.

Las autoridades municipales, lideradas por el director de Protección Civil, José Antonio Marín Flores, buscan superar los niveles de respuesta de años anteriores integrando a empresas, comercios y escuelas.

Como parte de la estrategia nacional, los teléfonos celulares en Tamaulipas recibirán un mensaje de alerta masivo con sonido y vibración a la hora acordada.