Participa Hospital General de Reynosa en simulacro nacional

El ejercicio dejó aprendizajes clave sobre la importancia de priorizar la vida y motivó a las autoridades a invitar a la ciudadanía a practicar estas acciones

El Hospital General de Reynosa registró una amplia participación durante el simulacro nacional de Protección Civil, donde personal médico, administrativo, así como pacientes y sus familiares, siguieron de manera ordenada cada una de las instrucciones.

Este ejercicio permitió reforzar conocimientos y generar aprendizajes entre los asistentes.

El doctor Alejandro Herrera, encargado de simulacros en el hospital, explicó que “el principal objetivo es fomentar la cultura de cómo evacuar una institución o cualquier lugar ante un siniestro”, al señalar que en esta ocasión se simuló un incendio en el área de laboratorio, logrando evacuar a todas las personas en un tiempo de tres minutos con 35 segundos.

En comparación con el año pasado, se reportaron mejoras en la ejecución del simulacro. En esta ocasión, se activaron diversas salidas de emergencia, logrando evacuar a cerca de 400 personas entre pacientes, familiares y trabajadores del hospital.

Por su parte, el doctor Zacarías, jefe de consulta externa, comentó que “este tipo de actividades son útiles para detectar detalles que todavía deben mejorarse”, con el propósito de que los protocolos se desarrollen de manera adecuada.

Durante el ejercicio, la ciudadanía comprendió que la prioridad es salvaguardar la vida humana, ya que todos los bienes materiales permanecieron dentro del inmueble considerado como siniestrado, mientras que la totalidad de las personas fue puesta a salvo.

Pancracio del Ángel, familiar de una paciente, relató que “al principio se asustó porque desconocía que se trataba de un simulacro”, aunque al observar la reacción ordenada del resto de las personas entendió la importancia de mantener la calma durante una emergencia.

Asimismo, Florencio Hernández, también familiar de un paciente, señaló que “lo primero es evacuar a las personas y proteger las vidas humanas”, al considerar que los bienes materiales pueden recuperarse, pero no así las personas afectadas en una contingencia.

Las autoridades recomendaron a la población realizar este tipo de prácticas de manera constante en hogares y centros de trabajo, con el fin de saber cómo actuar y a dónde acudir en caso de una situación real.

En ese sentido, el doctor Alejandro Herrera destacó que “hubo una mejoría en la cantidad de personas involucradas y que el personal ya se encuentra más familiarizado con este tipo de eventos”, lo que permitió que las evacuaciones se realizaran de forma más sencilla y ordenada.