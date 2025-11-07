Parque industrial Nuevo Santander opera solo al 20% en Victoria

Pese a su infraestructura e incentivos, el parque industrial más antiguo de Ciudad Victoria no logra atraer nuevas inversiones por la volatilidad internacional.

La fluctuación de los mercados internacionales, sobre todo en Estados Unidos que se considera el mercado más grande del mundo y el principal socio comercial de México, repercute directamente en la atracción de nuevas inversiones en nuestra capital.

El parque industrial Nuevo Santander, el más antiguo de la ciudad creado hace casi 3 décadas, cuenta solo con una docena de empresas que si bien es cierto, movilizan la economía de cientos de familias, no es suficiente sobre todo para la demanda de nuevos empleos para los profesionistas que año con año egresan de las instituciones de educación superior.

En un recorrido realizado a las instalaciones que comprenden 430 hectáreas destinados para la instalación de empresas, se puede apreciar el abandono de muchos lotes que bien podrían ser empleados para el establecimiento de nuevas empresas.

En el portal del gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Economía y el Fondo Tamaulipas, se ofrece una gama de incentivos para la instalación y fortalecimiento de nuevas empresas que incluyen financiamiento accesible, asesoría y capacitación, vinculación con cadenas productivas y sobre todo, el contar con un predio para su desarrollo empresarial.

A pesar de su infraestructura en los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje, la ocupación apenas llega a un 20 por ciento de su capacidad en este parque.

Si bien es cierto que el sector maquilador ofrece cerca de 4 mil empleos en esta ciudad, los cuales no son suficientes para atender la demanda actual de empleo, hay que reconocer que se realizan esfuerzos por convencer a las empresas para su instalación; sin embargo, mientras la economía internacional no se estabilice, las condiciones no estarán dadas para el crecimiento del parque industrial Nuevo Santander ni en los otros 3 más que se encuentran en Ciudad Victoria.

Recordemos que este lugar tuvo un auge inusitado con la instalación de la empresa coreana Nien Hsing, que en sus inicios ofrecía miles de empleos para la manufactura de prendas de mezclilla, instalando también su fábrica de producción de telas, con la cual se quedó solamente, dejando al desamparo a los cientos de trabajadores del sector de la confección.

La crisis de 2008 afectó al sector maquilador mexicano principalmente a través de la caída de las exportaciones y la disminución de la demanda en Estados Unidos. Desde ese tiempo ya era famosa la frase de “si a Estados Unidos le da gripe a México le da pulmonía”.

A partir de la fecha, el parque industrial Nievo Santander no volvió a registrar ninguna gran empresa, debido a que nuestra ciudad es atractiva principalmente para el sector del software, dada su vocación empresarial producto de las carreras en instituciones de nivel superior como el Instituto Tecnológico, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Politécnica.

Las condiciones de infraestructura e incentivos están dadas, solo falta convencer a los inversionistas para que instalen sus empresas, reto que es difícil pero no imposible.