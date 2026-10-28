Paro nacional de transportistas pone en riesgo el abasto

La movilización podría dejar sin mercancías a centros de distribución y elevar hasta 30% precios de algunos productos, advierte Central de Abastos de Reynosa

Las pérdidas económicas por el paro nacional de transportistas continúan en evaluación, mientras crece la preocupación por sus efectos en el suministro de mercancías y los precios al consumidor.

Santiago González, vocero de la Central de Abastos de Reynosa, advirtió que la movilización podría provocar que anaqueles y centros de distribución se queden sin productos.

El representante del sector pidió al Gobierno Federal no minimizar las demandas de los transportistas, al considerar que reclaman condiciones de seguridad en las carreteras.

Señaló que alrededor del 80 por ciento de los productos se movilizan por este medio, por lo que una interrupción tendría repercusiones en distintas actividades económicas.

“Sí tiene una repercusión muy fuerte a nivel nacional, ya que el 80% de los productos son movilizados a través de estos medios. No se debe minimizar el problema que traen ellos, y consideramos que es una causa justa lo que están pidiendo en la cuestión de seguridad”, expresó Santiago González.

Ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue, explicó que se analizan alternativas para mantener el abasto, como utilizar vehículos propios para trasladar mercancías.

Sin embargo, advirtió que estas medidas serían insuficientes si los productos dejan de salir de las plantas de producción y las huertas.

“Si se llegara a generar un paro, sí tendríamos un problema muy fuerte. ¿Qué medidas podríamos tomar? A lo mejor mover productos con nuestros propios vehículos; el detalle es que no saldría producto de las plantas, de las huertas. Entonces, si no hay producto, sería un problema tremendo”, señaló.

González advirtió que la escasez y los costos adicionales de traslado podrían provocar incrementos de entre 20 y 30 por ciento en algunos productos, dependiendo de la disponibilidad de mercancías.

Agregó que las afectaciones no se limitarían a la canasta básica, sino que alcanzarían materias primas, la industria e incluso el transporte de personal.