Paro de transportistas podría afectar abasto de mercancías

El dirigente también alertó que la interrupción del traslado de mercancías podría provocar problemas de abasto en centros comerciales

El autotransporte de carga en México enfrenta una creciente inseguridad por el robo de unidades y mercancías, extorsiones, cobro de piso y secuestro de operadores. Ante la falta de soluciones, el sector anunció un paro nacional indefinido a partir del próximo lunes.

Abraham Sosa Ruiz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Reynosa, afirmó que la decisión se tomó ante la falta de una respuesta formal y satisfactoria a las demandas de los transportistas.

“México no aguanta más. El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado mientras enfrenta inseguridad, extorsiones, cobro de piso, carreteras deficientes, sobrerregulación y reducción de estímulos fiscales”, advirtió.

Transportistas señalan falta de respuesta a sus demandas

Señaló que estas condiciones, sumadas a la presión económica, comprometen las operaciones de miles de empresas y ponen en riesgo los empleos de quienes dependen de esta actividad.

Antes de llegar a esta determinación, los representantes del sector buscaron soluciones con diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores e incluso con la presidenta de la República, pero aseguran que no obtuvieron respuestas satisfactorias.

“Si el transporte se detiene, la economía de México se detiene”, expresó Sosa Ruiz, al advertir que la suspensión de actividades podría afectar a millones de mexicanos.

Advierten posibles afectaciones al abasto

El dirigente también alertó que la interrupción del traslado de mercancías podría provocar problemas de abasto en centros comerciales y afectar el suministro de combustibles en las estaciones de servicio, además de otros productos que se distribuyen mediante camiones de carga.

Los transportistas aclararon que la medida no contempla bloqueos ni manifestaciones en las calles, sino mantener detenidas las unidades y suspender el movimiento de mercancías por tiempo indefinido.

Con este anuncio, el sector busca alertar a la ciudadanía sobre las posibles consecuencias del paro y presionar para que las autoridades atiendan sus demandas de seguridad y mejores condiciones para operar en las carreteras del país.