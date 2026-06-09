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Pareja sale ilesa tras caer con auto en el canal Rodhe

Por: Víctor Hugo Guerra

08 Junio 2026, 16:51

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Una pareja resultó con golpes leves y crisis nerviosa luego de que el vehículo en el que viajaba cayera al canal Guillermo Rodhe la mañana de este lunes

Pareja sale ilesa tras caer con auto en el canal Rodhe

Una pareja resultó con golpes leves y crisis nerviosa luego de que el vehículo en el que viajaba cayera al canal Guillermo Rodhe la mañana de este lunes, a la altura del acceso a la colonia Riveras del Carmen.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Ford Fusion circulaba de oriente a poniente por la lateral del canal y, tras perder el control de la unidad, terminó proyectándose hacia el cauce, donde el vehículo quedó volcado.

A pesar de lo aparatoso del percance, ambos ocupantes lograron salir por sus propios medios y no requirieron traslado a un hospital. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar auxilio, mientras que agentes de la Policía Vial realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de la unidad con apoyo de una grúa.

Vecinos y automovilistas señalaron que este tramo de la lateral del canal Guillermo Rodhe es considerado de riesgo debido a los constantes accidentes que se han registrado en la zona, por lo que insistieron en la necesidad de reforzar la vigilancia vial e instalar reductores de velocidad para prevenir nuevos percances.

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