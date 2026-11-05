Paradores turísticos: proponen destacar atractivos de Tamaulipas

Especialistas coinciden en que este modelo de paradores temáticos podría replicarse con gran éxito en otros sectores que son pilares de la entidad

Aunque el proyecto de los paradores turísticos que cuentan con monumentos fue realizado en la anterior administración estatal, no es exclusivo de Tamaulipas, sino que fue replicado de otras partes del país y del mundo entero, donde ya tradicionalmente existían monumentos de este tipo alusivos al potencial turístico que existe en esas regiones.

Tamaulipas lo adoptó y lo hizo propio, instalando en distintos puntos del estado paradores que hoy son referencia obligada para visitantes y símbolo de identidad para cada municipio.

De acuerdo a paseantes, quienes se paran a tomarse la foto del recuerdo, bien podrían replicarse en otras regiones donde abunda el potencial turístico, agropecuario, energético, entre otros sectores que identifican tanto a los municipios como a nuestra entidad.

Paradores turísticos destacan la identidad de Tamaulipas

Entre los más emblemáticos se encuentra el de la Lobina Negra, en Padilla, ubicado a la orilla del acceso a la presa Vicente Guerrero, que rinde homenaje a la pesca deportiva que distingue a esa zona.

El del Jaguar, en Gómez Farías, en pleno acceso a la Reserva de la Biosfera El Cielo, que enaltece la riqueza natural y la biodiversidad de la región.

A ellos se suma el de la Guacamaya Roja, en Jaumave, que destaca la belleza de la sierra y el avistamiento de aves, además de otros paradores distribuidos estratégicamente en el estado que le dan identidad y atractivo a cada ruta carretera.

Este proyecto demostró que cuando se combina infraestructura turística con identidad regional, se genera sentido de pertenencia y se detona la economía local.

Especialistas coinciden en que este modelo de paradores temáticos podría replicarse con gran éxito en otros sectores que son pilares de Tamaulipas.

La presente administración estatal ya comenzó con la instalación de este tipo de paradores con el monumento en Jiménez, el cual incluye un venado cola blanca, emblema del turismo cinegético que se practica en este municipio y la región.

Proponen paradores para destacar actividades económicas de cada municipio

San Fernando con sus playas y capturas de especies de pesca comercial, así como Matamoros en el sector maquilador; Nuevo Laredo, El Mante con su zona cañera, González con su tequila, el mezcal de San Carlos y su picota, entre muchos atractivos más que abundan en cada región del estado.

En el sector forestal, uno dedicado a la madera en la zona serrana de Miquihuana o Bustamante; en el sector pesquero, uno del camarón en Matamoros o de la jaiba en Tampico.

Mientras que en Nuevo Laredo ya existe un parador que enaltece el turismo cinegético, una de las actividades que más divisas deja a la entidad y que bien podría fortalecerse con una red de paradores de este tipo en la zona fronteriza.

Replicar la idea de paradores temáticos por sector no solo serviría para orientar al viajero, sino para presumir lo que somos y lo que producimos.