Parada tres cuartas partes de flota pesquera en Tampico

La inflación en refacciones y víveres agrava la situación de los trabajadores del mar que realizan viajes de hasta tres meses.

Ni la cuarta parte de los pescadores en Tampico, que suman 180, lograron salir a la mar para pescar camarones tras levantarse la veda… Hay crisis en el sector y exigen a la federación que los apoye para la compra de combustible.

Ante este panorama, solicitan la intervención urgente de la Federación para gestionar un subsidio al combustible que rescate la rentabilidad de la flota más grande del Golfo de México.

Este podría considerarse el peor año para los pescadores que enfrentan crisis de producto del mar por sequía a la par de crisis económica que obstaculiza la compra de combustibles.

Además del combustible, el sector encara precios inflados en víveres, refacciones, hielo y agua necesarios para sostener los viajes de tripulaciones compuestas por entre 5 y 10 personas durante trayectos de 60 a 90 días.

Los pescadores además han dejado en claro que desconocen el origen de la venta de carne de cocodrilo… Señalan que estos pueden ser hechos aislados, no generales, en el sur de Tamaulipas.