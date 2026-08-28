Panteones de Miguel Alemán, en la mira tras hallazgo de osamentas

Durante las labores de búsqueda, los integrantes del colectivo localizaron tumbas parcialmente abiertas y observaron restos humanos sobre la superficie

Tres osamentas humanas fueron localizadas en dos tumbas clandestinas dentro del Panteón Municipal “La Soledad”, en el poblado Los Ángeles, mientras que restos óseos humanos con presencia de cal fueron encontrados en el Panteón “La Barda”, ambos en el municipio de Miguel Alemán.

Los hallazgos fueron realizados por integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, encabezado por Edith González Treviño, luego de recibir reportes anónimos de ciudadanos que alertaron sobre posibles restos humanos en ambos cementerios.

Durante las labores de búsqueda, los integrantes del colectivo localizaron tumbas parcialmente abiertas y observaron restos humanos sobre la superficie, por lo que procedieron a inspeccionar las áreas señaladas.

En el Panteón “La Soledad” fueron ubicadas dos tumbas clandestinas. En la primera se encontró una osamenta acompañada de prendas de vestir, mientras que en la segunda fueron localizadas otras dos osamentas, también con ropa.

Entre las prendas localizadas se encontraban un pantalón de mujer con aplicaciones doradas y un brasier color guinda. También fueron encontrados un pantalón de mezclilla con cinturón de tela y hebilla en forma de hoja de marihuana color plata, otro pantalón de mezclilla con cinturón blanco con rayas azules y una pulsera roja.

En el Panteón “La Barda”, el colectivo reportó la localización de diversos restos óseos humanos con presencia de cal. Ambos sitios fueron posteriormente intervenidos por autoridades, peritos y agentes del Ministerio Público.

Estos hallazgos se suman a un descubrimiento realizado recientemente en la misma zona, donde integrantes del colectivo localizaron anteriormente dos tumbas clandestinas en un panteón ubicado en las afueras de Miguel Alemán, como parte de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.

La sucesión de estos descubrimientos mantiene bajo la lupa a los panteones de Miguel Alemán y genera preocupación entre las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

Edith González Treviño destacó que una parte importante de estos hallazgos ha sido posible gracias a las pistas proporcionadas de manera anónima por ciudadanos, quienes alertan al colectivo sobre posibles sitios donde podrían encontrarse restos humanos.

Ante este panorama, los colectivos mantienen la atención sobre otros panteones de municipios de la frontera tamaulipeca, donde podrían realizarse nuevas búsquedas en caso de recibir información que permita ubicar posibles sitios de interés.

El colectivo llamó a las autoridades municipales, estatales y federales a reforzar la vigilancia y supervisión de los panteones, además de fortalecer las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente la identidad de los restos localizados ni quiénes serían responsables de las inhumaciones clandestinas. Estos aspectos deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones periciales y ministeriales correspondientes.