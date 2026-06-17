Pandillas de la Amistad alistan encuentro provincial entre niños

Para la realización de este encuentro provincial, los organizadores solicitaron el apoyo de las parroquias de los ocho municipios.

Con la frase "Unidos todos para formar un mundo mejor", miles de niños y adolescentes forman parte de Pandillas de la Amistad, un movimiento presente en la mayoría de las parroquias de México y de diversos países del mundo.

A través de este grupo, los menores evangelizan a otros niños y jóvenes de su misma edad, promoviendo la fe, la convivencia y los valores entre las nuevas generaciones.

A finales de julio, Reynosa será sede de un encuentro masivo donde se reunirán integrantes provenientes de distintos puntos del país para compartir experiencias y fortalecer su formación espiritual.

Pedro Eduardo Montalvo Aguirre, conocido dentro del movimiento como "Tío", informó que las actividades se desarrollarán los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en las instalaciones del gimnasio de la UAT.

“Es el 31 de julio, primero y 2 de agosto, iniciamos, y todas las actividades van a ser en el gimnasio de la UAT, dentro del gimnasio de la UAT, por seguridad, no salen de ahí más que para ir a dormir y ya, el único momento en el que van a salir va a ser el domingo aquí en esta parroquia, van a llegar a las ocho de la mañana, se va a hacer una caminata de aquí al gimnasio de la UAT, se trata de una caminata como de 40 minutos para que vean que hay muchachos que están interesados en la paz de nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país”, explicó.

Quienes forman parte de este movimiento encuentran un espacio para vencer sus temores y desarrollar la confianza necesaria para ayudar a personas de todas las edades.

Además, los participantes fortalecen su interés por los buenos valores y por acciones que contribuyen positivamente a sus comunidades.

Jacob Cabello, integrante de Pandillas de la Amistad, compartió cómo su vida cambió tras incorporarse al movimiento, destacando mejoras tanto en su desarrollo personal como académico.

“Entré y a partir de ahí como que algo se movió en mí, y comencé a leer la Biblia, algo que nunca había hecho, comencé a poner atención a lo que dice el padre en misa y me metí al coro de mi Iglesia, y en ese ámbito me han estado pasando cosas muy favorables; una de las principales es que he mejorado bastante a nivel académico, la relación con mi familia, con mis compañeros, y la verdad sí siento que ha hecho un gran cambio este movimiento de Pandillas”, relató.

Para la realización de este encuentro provincial, los organizadores solicitaron el apoyo de las parroquias de los ocho municipios que integran la Diócesis de Matamoros-Reynosa.

La colaboración puede realizarse mediante donaciones de alimentos, artículos de limpieza y espacios de hospedaje para grupos numerosos que visitarán la ciudad durante el evento.

Se espera la llegada de alrededor de 1,500 niños y adolescentes provenientes de diversos estados del país para formar parte de esta celebración de fe, amistad y servicio.