PAN realizará foros para integrar agenda legislativa

Gloria Garza señaló que los ejercicios de participación permitirán recoger las principales demandas sociales y traducirlas en iniciativas de ley

El Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas realizará foros de consulta ciudadana y mesas de trabajo con especialistas para integrar propuestas legislativas en materia de salud, seguridad, desarrollo económico y servicios públicos, como parte de la agenda que impulsará su grupo parlamentario en el Congreso del Estado.

El anuncio se dio durante la reunión plenaria de los diputados locales panistas, celebrada en Tampico, con la participación de la presidenta del Comité Directivo Estatal, Gloria Garza; el coordinador de la bancada, Gerardo Peña Flores; el coordinador nacional de diputados locales del PAN, Anuar Roberto Azar Figueroa, y el legislador por Tampico, Pepe Schekaibán.

Foros recogerán las principales demandas sociales

Durante el encuentro, Gloria Garza señaló que los ejercicios de participación permitirán recoger las principales demandas sociales y traducirlas en iniciativas de ley.

Señalan que desde el congreso la bancada mantendrá su labor de vigilancia legislativa, con énfasis en la asignación de presupuestos suficientes y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

A nivel nacional se habló sobre la propuesta legislativa de la bancada de Morena, sobre la ley nacionalidad, en la que destacan su rechazo ya que señalan, es un tema redundante porque ya se encuentra en la legislación.

Los foros estarán orientados a incorporar las propuestas ciudadanas en una agenda legislativa centrada en la dignidad social y la calidad de vida de las familias.