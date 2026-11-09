PAN pide liberar al alcalde de Río Bravo y a sus acompañantes

Según información difundida por medios de comunicación y autoridades estatales, una de las personas afectadas habría sido abandonada en la carretera.

El Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas condenó la privación ilegal de la libertad del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y exigió a las autoridades una intervención urgente para lograr su liberación y la de sus acompañantes.

Lo que informó el PAN sobre los hechos

De acuerdo con el comunicado del partido, los hechos ocurrieron cuando el presidente municipal circulaba por la carretera San Tiburcio–Vanegas, en la zona limítrofe entre Zacatecas y San Luis Potosí.

“Exigimos la intervención urgente de las autoridades competentes que permitan su liberación inmediata, garantizando el regreso del alcalde y de sus acompañantes con bien”, señaló el PAN.

El partido indicó que, según información difundida por medios de comunicación y autoridades estatales, una de las personas afectadas habría sido abandonada en la carretera. Posteriormente, al llegar a Cedral, San Luis Potosí, solicitó auxilio a las autoridades.

“Reiteramos la exigencia de ubicar y asegurar con bien el regreso inmediato de nuestro alcalde”, concluyó el comunicado.