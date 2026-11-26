La llegada de frentes fríos disminuye las ventas en Playa Miramar y lleva a prestadores de servicios a emplearse en otros oficios

La temporada baja y los frentes fríos reducen drásticamente los ingresos de los prestadores de servicios en Playa Miramar, lo que obliga a muchos palaperos y comerciantes a emplearse en albañilería, carpintería u otros oficios eventuales hasta que regresan los días cálidos y las vacaciones.

Ante la falta de clientes en la arena, numerosos trabajadores optan por integrarse a cuadrillas de construcción, carpintería o trabajos generales dentro y fuera del sur de Tamaulipas.

La recuperación fuerte de ventas suele concentrarse en periodos vacacionales de mayor temperatura y afluencia, como Semana Santa y verano, en contraste con los meses de otoño e invierno marcados por los nortes.