Paisanos generan kilométricas filas en su retorno a EUA

La espera para cruzar no es solo para pagar la cuota en Capufe, sino por el trámite aduanero de retorno del vehículo a la Unión Americana

El retorno de paisanos a Estados Unidos inició en este primer fin de semana del año, lo cual se observa en una elevada afluencia en los puentes internacionales.

La línea de vehículos que se dirigían al Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln” para cruzar a Laredo, Texas, se extendió por más de cinco kilómetros este sábado por la noche, durante la madrugada disminuyó y hoy domingo nuevamente se están acumulando.

Actualmente la línea es de alrededor de un kilómetro.

Despliegan operativo para brindar apoyo vial a connacionales

La Dirección de Protección Civil y Bomberos y así como elementos de Tránsito y Vialidad realizan un operativo para auxiliar a los connacionales que buscan llegar a Estados Unidos a través de Nuevo Laredo, después de pasar las vacaciones navideñas con sus familias en el interior de México.

“Personal se encuentra brindando apoyo vial sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, debido al retorno de los Héroes Paisanos”, indica un comunicado de Protección Civil.

“El objetivo de este operativo es mantener el orden, agilizar el tránsito y reforzar la seguridad vial para quienes circulan por esta importante zona de la ciudad”.

La espera para cruzar no es solo para pagar la cuota en Capufe, el retén militar en los puentes y la revisión de Aduanas y Protección Fronteriza en el lado americano. También es por el trámite aduanero de retorno del vehículo a la Unión Americana, que se hace en casetas unos metros antes de Capufe.

Sin embargo, también se puede hacer el trámite en el Citev, ubicado fuera del Puente 2.

Emiten recomendaciones a paisanos en su retorno

A fin de reducir las filas, Protección Civil emitió algunas recomendaciones.

“Recomendamos a los automovilistas atender las indicaciones del personal operativo, conducir con precaución, mantener la calma y la paciencia. “Continuamos trabajando de manera coordinada para proteger a la ciudadanía y facilitar una circulación más segura”.

Los teléfonos para hacer reportes o solicitar apoyo son el 911, 8677123030, 8677122124, 8677128911 y 072.