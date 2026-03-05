Padres de menor fallecido exigen justicia ante fiscalia

El padre del menor fallecido, expresó que la familia tiene serias dudas sobre los resultados de la prueba practicada al presunto responsable

El caso del fatal accidente ocurrido el pasado fin de semana en la ciudad de Reynosa, en el que un menor de 15 años perdió la vida, ya se encuentra en instancias judiciales, luego de que familiares y amigos de la víctima acudieran ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, al considerar que existen inconsistencias en el proceso que podrían permitir que el presunto responsable quede en libertad.

Francisco Javier Tobías Ramírez, padre del menor fallecido, expresó que la familia tiene serias dudas sobre los resultados de la prueba practicada al presunto responsable, al señalar que el examen se realizó varias horas después del accidente, situación que, dijo, podría haber influido en que no se detectara un posible estado de ebriedad.

“Lo que me han comentado es que este señor no venía ebrio, que la prueba arroja que venía en sus cinco sentidos y tenemos dudas, tenemos dudas porque casualmente se tardaron mucho tiempo en hacerle la prueba y el reactivo que se utiliza tiene un máximo de cinco horas, y se tardaron casi siete, mi pregunta es con el tránsito, por qué tardaron tanto”.

Presunto responsable bajo custodia hospitalaria

De acuerdo con la información confirmada por los propios familiares, el presunto culpable permanece bajo custodia judicial en un hospital de la localidad; sin embargo, ante el temor de que pueda quedar en libertad, acudieron acompañados de un grupo de abogados para presentar pruebas y relatar los hechos que ellos mismos presenciaron.

“Yo estuve ahí, yo estuve enfrente de él, me dijeron ese es, yo estaba con mi esposa que estaba tirada y fui, yo estaba en mi casa y me moví, llegué con mi esposa y estaba ahí tirada, y cuando me dicen que él es, yo fui y lo enfrenté y le dije, eres tú el que me dejó sin mi familia, quiso articular palabra y no pudo, eso a mí me dice y luego caminó como unos 30 metros, o sea que el señor no estaba tan golpeado”, relató el padre del menor.

Madre y hermana sobrevivieron al percance

En el vehículo involucrado viajaban el menor que perdió la vida, su madre, quien conducía la unidad, y su hermana, ambas sobrevivientes, quienes ahora enfrentan no sólo las secuelas físicas y emocionales del accidente, sino también el dolor de haber perdido a un integrante de su familia, motivo por el cual exigen que el caso no quede impune.

“Yo solamente quiero que la persona que me quitó mi hermanito, sienta siquiera un poco de lo que nosotros estamos sintiendo en este momento, yo solamente quiero que no vuelva a pasar esto nunca más a ninguna persona, a nadie, veníamos de trabajar, acabamos de parar en Smart”, expresó Aris Tobías, hermana del menor.

Familia pide celeridad a las autoridades

Para esta familia, la pesadilla no ha terminado, ya que al profundo duelo por la muerte del adolescente se suma el viacrucis que representa buscar justicia y evitar que el caso quede impune.