Padres de familia escalan protesta por nombramiento de director

La falta de solución al conflicto en la primaria Carlos Monsiváis provocó que padres de familia tomaran las oficinas del CREDE en Reynosa

Lo que pudo resolverse desde el primer día, cuando padres de familia cerraron la primaria Carlos Monsiváis, terminó escalando este miércoles con la toma de las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Reynosa, donde exigieron una respuesta definitiva a sus demandas.

Una de las madres de familia explicó que la principal exigencia es el nombramiento de Roberto como director del plantel, al rechazar la permanencia del actual responsable.

“Venimos de la escuela Carlos Monsiváis solamente para exigir que nos den el nombramiento del director Roberto. Ya no queremos al director que está ahí, porque no está en la escuela, está cobrando un sueldo que no le pertenece. Nosotros nada más queremos el nombramiento del profe Roberto y es lo que exigimos, por eso venimos a cerrar el CREDE”, señaló.

A pesar del calor extremo, los padres permanecieron firmes en las instalaciones del CREDE y reprocharon la falta de atención de las autoridades.

Otra madre de familia aseguró que llevan tres años y medio enfrentando la misma situación y que, pese a acudir previamente a las oficinas, no han obtenido una respuesta concreta.

“Tenemos tres años y medio con esta misma situación y no nos hacen caso. Ya venimos la semana pasada y nos dijeron qué tal día, y ni siquiera. Ahorita nada más vinieron y dijeron ‘ya nos vamos’ y ahí se ven. Ni siquiera se tomaron la molestia. Nosotros vamos a permanecer hasta que venga Alicia a que nos voltee a ver”, afirmó.

Los inconformes advirtieron que mantendrán cerrado el plantel hasta obtener un documento firmado por la Secretaría de Educación que garantice una solución a sus demandas.

“La escuela la tenemos cerrada, por lo mismo, hasta que nos den un papel firmado y la volvemos a abrir. Los maestros se están haciendo presentes, pero nosotros tenemos cerrada la escuela; somos los padres de familia”, manifestó una de las madres.

Los padres de familia señalaron que, de no obtener una respuesta satisfactoria, llevarán su protesta hasta Ciudad Victoria y buscarán tomar las oficinas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en un intento por presionar a las autoridades estatales para destrabar el conflicto que mantiene suspendidas las clases presenciales en el plantel.