Padres de familia denuncian actos de violencia escolar

Los manifestantes cerraron la puerta principal de la escuela con cadena y candado y colocaron cinta amarilla a manera de precaución

Padres de familia de varios alumnos del grupo 3º “A”, de la Escuela Primaria “María Isabel Mata Alvarado”, ubicada en Calle 25 y Avenida Central, en la colonia Lázaro Cárdenas de Ciudad Victoria, cerraron las instalaciones del plantel y denunciaron actos de violencia escolar, acoso, hostigamiento, maltrato físico y verbal, sufridos hacia sus hijos por parte de un estudiante a quien únicamente identificaron con las iniciales L.E.C.P.

El padre de familia Sergio Garza refirió que estos hechos vulneran los derechos humanos y los principios de protección a la niñez establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.

Manifestantes bloquearon acceso principal del plantel

Los manifestantes cerraron la puerta principal de la escuela con cadena y candado y colocaron cinta amarilla a manera de precaución, además de una manta en donde expusieron los hechos.

Denuncian agresiones constantes desde el ciclo escolar 2023-2024

Los estudiantes del grupo 3º “A” han sido objeto de una serie de agresiones físicas y verbales desde el pasado ciclo escolar 2023-2024 y, hasta la fecha, han sido víctimas de violencia constante, entre ellas acoso, hostigamiento, maltrato físico y verbal, presuntamente por parte de su compañero de clase.

“Conforme va pasando el tiempo, las agresiones y la violencia van en aumento, lo cual nos genera desconfianza e incertidumbre ya que esta situación puede originar algo aún más grave”, dijo Sergio Garza.

Solicitan intervención de autoridades estatales y educativas

Los padres de familia exigieron que se garantice la integridad para sus hijas e hijos, que la escuela primaria sea un lugar seguro y libre de violencia, que se realicen las acciones necesarias y/o se activen protocolos para detener definitivamente las agresiones.

También solicitaron que se dé atención y seguimiento a otros casos de violencia dentro de esta misma institución educativa y que las autoridades competentes entreguen por escrito las acciones a realizar, comprometiéndose a resolver de manera definitiva la situación.

Además, pidieron la intervención del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García.