Padres de familia acampan para asegurar inscripción en primaria

Desde este lunes, madres y padres de familia comenzaron a formarse, y algunos permanecerán toda la noche, frente a la escuela primaria "Estado de Tamaulipas", en el municipio de Altamira, con el objetivo de garantizar un espacio para la inscripción de sus hijos en el ciclo escolar 2026–2027.

Ubicación del plantel y zona de influencia

El plantel se localiza frente al fraccionamiento Jardines de Arboledas y da servicio a una amplia zona habitacional que incluye Los Olivos 1, Los Olivos 2, colonia San Jansinto, Arboledas sector La Pedrera, entre otros sectores aledaños.

Experiencia de padres de familia

Ana, madre de familia que solicitó el anonimato, señaló que arribó al lugar desde las seis de la mañana de este lunes para asegurar un lugar para su hija en primer grado, ante el temor de que no alcance cupo.

Explicó que desde la semana pasada la escuela realizó preinscripciones para niñas y niños que ya tienen hermanos cursando otros grados dentro de la misma institución, lo que incrementó la preocupación entre quienes buscan ingresar por primera vez.

Recomendaciones del CREDE en Altamira

Ante esta situación, el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Altamira hizo un llamado a evitar las filas afuera de los planteles, al asegurar que existe capacidad instalada suficiente para atender la demanda.

El jefe del CREDE en Altamira, Jorge Luis Cisneros, explicó que los lineamientos oficiales eliminan la necesidad de formarse con anticipación:

“Nosotros siempre lo que les hacemos es invitar, por eso no debemos de tener filas; tenemos la capacidad instalada, en otras palabras, por eso son los lineamientos en donde, por tu comprobante de domicilio”.

Matrícula y capacidad educativa

Explicó que el ciclo anterior se atendió una matrícula de alrededor de 42,750 alumnos en educación básica, lo que brinda certeza para el proceso actual.

Fechas y criterios de inscripción

El periodo de inscripciones y preinscripciones inicia este martes, conforme al calendario oficial de la Secretaría de Educación, y se desarrollará durante todo el mes de febrero. Los criterios de prioridad incluyen cercanía al plantel, hermanos inscritos y comprobante de domicilio, aplicables a todos los niveles de educación básica.

El CREDE reiteró que, aun después de estas fechas o iniciado el ciclo escolar, las familias que no hayan logrado ubicar a sus hijos pueden acudir directamente a sus oficinas para recibir apoyo.