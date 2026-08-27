Padres de Dana Yanina mantienen la esperanza de verla libre

Para su madre, la incertidumbre y el dolor no han podido apagar la confianza de que finalmente se haga justicia gracias a las pruebas

La esperanza de volver a abrazar a su hija en libertad es lo que mantiene de pie a los padres de Dana Yanina “N”, joven que permanece vinculada a proceso por el caso relacionado con la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos y cuya defensa sostiene que existen graves irregularidades que deben ser revisadas por las autoridades judiciales.

Para su madre, la incertidumbre y el dolor no han podido apagar la confianza de que finalmente se haga justicia. Asegura que desde el primer día ha creído en la inocencia de su hija y que, pese al difícil momento que atraviesa la familia, continuará tocando puertas hasta lograr que su caso sea escuchado.

"Mi esperanza está desde un principio porque sabemos las pruebas que hay, sabemos que mi hija es inocente", expresó la madre de Dana, quien aseguró que su hija ni siquiera se encontraba en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Con la voz marcada por la preocupación, pero también por la fe, relató que Dana se encuentra consciente de su situación y mantiene la esperanza de recuperar su libertad.

"Ella quiere salir, ella pide mucho a Dios y está muy confiada en Dios de que pronto se va a hacer justicia porque ella es inocente", relató.

La madre contó incluso que su hija le ha preguntado por qué Dios permite que atraviese por una situación que considera injusta, pero le ha respondido que confía en que existe un propósito y que, en el futuro, Dana podría utilizar esta experiencia para ayudar a otras personas que enfrenten situaciones similares.

Para ella, el caso también ha significado enfrentarse a lo que considera un sistema que no ha respondido de manera adecuada. Sin embargo, afirmó que no dejará de buscar apoyo y de acudir ante las autoridades correspondientes.

"Vamos a hacer justicia y vamos a seguir tocando puertas, afirmó.

Ofir Cruz: "Nuestra hija ha sido víctima y es inocente"

Ofir Cruz Melo, padre de Dana Yanina, explicó que además de acompañar a su hija en el proceso penal, la familia ha iniciado acciones legales por presuntos abusos que, asegura, habría sufrido la joven.

El padre señaló que actualmente existe una investigación que, desde su perspectiva, ha registrado avances importantes y en la que ya se ha comenzado a brindar a Dana la atención que, considera, debió recibir desde el inicio.

Explicó que dentro de las investigaciones se han documentado señalamientos relacionados con presuntos abusos, sometimiento y afectaciones físicas, emocionales y psicológicas, además de otros hechos que deberán ser esclarecidos por las autoridades.

También mencionó que se han presentado declaraciones y evidencias de compañeros que, de acuerdo con la familia, pueden aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los aspectos que más preocupa al padre de Dana es la presunta privación de la libertad de su hija durante los acontecimientos investigados, pues considera que este elemento debe ser tomado en cuenta para comprender por qué la joven no se encontraba en condiciones de actuar de la manera en que se le señala.

Ofir Cruz aseguró que la familia también ha presentado denuncias contra servidores públicos y que algunas de las investigaciones ya son atendidas con la participación de personal procedente de Ciudad Victoria.

Entre los elementos que, dijo, han llamado su atención se encuentra una supuesta inconsistencia en los registros de una declaración atribuida a Dana.

Explicó que uno de los documentos establece que su hija habría declarado alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando, según la propia familia, Dana se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía hasta las primeras horas de la mañana y habría rendido declaración aproximadamente al mediodía.

"Es imposible que ella haya declarado y vienen sus huellas y su firma", sostuvo el padre, quien consideró que las inconsistencias deben ser investigadas para determinar cómo fueron integrados los documentos dentro de la carpeta.

Ofir Cruz insistió en que la familia no está actuando únicamente por presión mediática o por las opiniones que se han generado en redes sociales.

"Tenemos todos los argumentos, tenemos todas las evidencias, tenemos todo el trabajo que hemos hecho. No es nada más por hacer bulla o porque nos ven en internet o los medios; simplemente ha sido porque tenemos la razón. Nuestra hija ha sido víctima y es inocente", afirmó.

Uno de los momentos que la familia considera decisivos será la audiencia de apelación prevista para el 14 de septiembre, en la que esperan que pueda revocarse la vinculación a proceso y Dana recupere su libertad.

Otra posibilidad se encuentra en la justicia federal o, en su caso, en una revisión de la medida cautelar ante un nuevo juez.

La familia pide que el caso sea revisado a fondo

Ofir Cruz señaló que, después de la intervención de autoridades federales y del llamado público realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum para que se investigue la situación de Dana, la familia espera que las instituciones den seguimiento puntual al caso.

Aseguró que actualmente la joven recibe atención médica, psicológica y social por parte de la Fiscalía, aunque la familia también impulsa la aplicación del Protocolo de Estambul para documentar posibles afectaciones y determinar las circunstancias en las que se encuentra.

El padre consideró que la intervención de las autoridades federales ha representado un cambio en la atención que recibe su hija y confió en que las investigaciones continúen hasta esclarecer cada uno de los señalamientos.

Mientras tanto, los padres de Dana permanecen unidos en una misma petición: que su hija tenga acceso a un proceso imparcial y que las autoridades revisen cada una de las presuntas irregularidades denunciadas.

Para ellos, detrás del expediente, las acusaciones y los procedimientos judiciales existe una joven que, aseguran, espera recuperar su libertad.

Su madre resume ese sentimiento en una certeza que, afirma, mantiene desde el primer día: "Sabemos que ella no hizo nada".

Y mientras avanzan la apelación, el amparo y las nuevas investigaciones, la familia asegura que continuará tocando puertas hasta conseguir que su versión sea escuchada y que la justicia determine, con pruebas y conforme a derecho, qué ocurrió realmente.