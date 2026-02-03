Padre lucha por recuperar a su hijo bajo resguardo del DIF

Ernesto Flores Yáñez, un padre originario de Monterrey, Nuevo León, ha enfrentado una de las pruebas más duras de su vida. Radicado en Ciudad Victoria desde hace 17 años, su vida cambió drásticamente cuando su expareja le impidió convivir con su hijo de 8 años. Con el corazón destrozado, Ernesto inició una batalla legal que ha durado 13 meses, buscando justicia en un sistema que, según su testimonio, se encuentra enredado en la burocracia.
Denuncias por sustracción, agresión sexual y violencia familiar
Ernesto no solo denunció la sustracción de su hijo, sino que también expuso la gravedad de la situación, al señalar hechos relacionados con agresión sexual y violencia familiar. Con documentos en mano, ha recorrido cada instancia posible, esperando que su voz sea escuchada y que las autoridades actúen con urgencia.
Sin embargo, su lucha ha sido descrita como una travesía solitaria, marcada por la frustración y el desánimo ante lo que considera tortuguismo de quienes deben impartir justicia.
Resguardo del menor por el DIF Tamaulipas
Actualmente, su hijo se encuentra bajo el resguardo del DIF Tamaulipas, en la Casa Hogar del Niño. Este hecho, aunque considerado necesario para la protección del menor, ha dejado a Ernesto con un vacío emocional, ya que cada día que pasa sin poder abrazar a su hijo representa un periodo de sufrimiento.
Persistencia en la búsqueda de justicia y reunificación familiar
A pesar de las adversidades, Ernesto no ha desistido. Su esperanza se mantiene impulsada por el amor hacia su hijo. Con cada denuncia presentada y cada paso legal, busca no solo la reunificación familiar, sino también un cambio en un sistema que, afirma, ha fallado a los más vulnerables.
Llamado a las autoridades de Tamaulipas
El caso de Ernesto Flores Yáñez no es aislado, ya que se suma al de otras personas que buscan justicia en medio de la adversidad. Su historia representa un llamado a la acción para que las autoridades de Tamaulipas respondan con la seriedad que el caso amerita y para que ningún padre tenga que enfrentar una situación similar.