Padre busca desde 2019 a su hija desaparecida en Tamaulipas

El peregrinar institucional: Para don Fermín, el dolor de la ausencia se suma a la frustración ante la falta de avances en las investigaciones

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el clamor de justicia resonó en las principales avenidas de Ciudad Victoria.

Entre los participantes de la marcha, Fermín Rangel Puente destacó portando una pancarta con los rostros de tres mujeres; una de ellas es su hija, Linda Guadalupe Rangel, quien desapareció en 2019 sin dejar rastro alguno.

Siete años de búsqueda sin respuestas

Una tragedia sin respuesta, la historia de la familia Rangel se detuvo el 29 de marzo de 2019.

Aquel día, Linda Guadalupe, quien tenía 26 años, salió junto a dos de sus amigas rumbo a una fiesta. Desde esa fecha, han transcurrido siete años de una búsqueda incansable que, hasta el momento, no ha arrojado ninguna pista sobre el paradero de ninguna de las tres jóvenes.

Denuncia falta de avances en la investigación

El peregrinar institucional: Para don Fermín, el dolor de la ausencia se suma a la frustración ante la falta de avances en las investigaciones. El padre de familia denunció la opacidad con la que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha manejado el caso de su hija.

“Me paro en una fiscalía, voy a otra, me mandan de un lugar a otro y no me dan nada de información. Solo me dicen que están en proceso de investigación, pero no hay razón, no hay avances y no hay resultados”, expresó con indignación.

El padre de familia reafirmó su esperanza de encontrar a Linda con vida y se unió a la consigna de los colectivos: “Vivos se las llevaron, vivas las queremos”.

Exige investigaciones reales sobre las desapariciones

Antes de concluir, Fermín Rangel lanzó un exhorto contundente a las autoridades estatales: “Yo le pediría a la Fiscalía que ponga más atención a su trabajo, que realicen investigaciones reales sobre las personas desaparecidas, porque ya son muchas en Tamaulipas y las familias no pueden seguir esperando sin respuestas”, concluyó.