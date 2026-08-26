Padre busca desde 2017 a su hijo desaparecido en Reynosa

Felipe López Hernández continúa participando en acciones de búsqueda y denunciando el rezago que existe en materia forense y de investigación

Desde el 26 de mayo de 2017, Felipe López Hernández vive con la incertidumbre de no saber dónde se encuentra su hijo, Pedro Ulises López Rubio, un ingeniero que desapareció en la ciudad de Reynosa.

A casi una década de su ausencia, el padre asegura que continúa con la búsqueda prácticamente solo y que incluso ha viajado a la Ciudad de México para intentar obtener respuestas de las autoridades.

Denuncia falta de avances en la investigación

Felipe López Hernández señala que existe una carpeta de investigación relacionada con la desaparición, pero acusa que el expediente permanece sin seguimiento y sin avances que permitan esclarecer el paradero de su hijo. Asegura que, pese a sus constantes acercamientos con las dependencias correspondientes, no ha recibido la atención que espera para impulsar las investigaciones.

“Yo tengo tiempo buscando a mi hijo, incluso he ido a la Ciudad de México solo, porque ando solo. Mi hijo es Pedro Ulises López Rubio, es ingeniero y desde el día 26 de mayo de 2017 fue cuando desapareció. Hay carpeta y no le dan seguimiento, ya no le dan seguimiento ni nada; por más que uno intenta con las dependencias correspondientes y no nos hacen caso”.

Un padre que no renuncia a encontrar a su hijo

El caso de Pedro Ulises se suma al reclamo de familias que durante años han enfrentado la desaparición de sus seres queridos sin obtener respuestas.

Felipe López Hernández continúa participando en acciones de búsqueda y denunciando el rezago que existe en materia forense y de investigación, con la exigencia de que su expediente sea atendido y que las autoridades no permitan que el paso del tiempo convierta su caso en uno más de los que permanecen en el olvido.

Para el padre, cada año que pasa representa una nueva etapa de incertidumbre, pero también la decisión de continuar buscando a su hijo hasta obtener una respuesta sobre lo ocurrido con él.