Padre biológico de Dafne va a juicio acusado de violación

El abogado de la familia, Víctor Paz Jiménez, informó que durante el juicio se presentarán los elementos de prueba reunidos por ambas partes

A casi siete años de que se iniciara la investigación, este viernes 7 de agosto comenzará el juicio oral contra Gabriel "N", padre biológico de Dafne, acusado del delito de violación equiparada en agravio de la menor.

El proceso judicial se desarrollará de manera independiente a la investigación por el feminicidio de la adolescente, ocurrido el pasado 16 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero.

La audiencia inicial está programada para las 9:30 horas en la Sala de Juicios Orales del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial, en Ciudad Mante, como parte de la Carpeta de Investigación 056/2019.

El abogado de la familia, Víctor Paz Jiménez, informó que durante el juicio se presentarán los elementos de prueba reunidos por ambas partes, entre ellos la declaración anticipada que Dafne rindió en 2019, la cual será incorporada mediante lectura debido a su fallecimiento.

Explicó que el proceso sufrió diversos retrasos por recursos promovidos por la defensa del acusado, aunque puntualizó que esos mecanismos forman parte de las garantías del debido proceso.

Permaneció dos años en prisión preventiva; enfrenta proceso bajo medidas cautelares

Gabriel "N" permaneció dos años en prisión preventiva oficiosa; sin embargo, obtuvo su libertad al no dictarse una sentencia dentro del plazo legal. Actualmente, enfrenta el proceso bajo medidas cautelares.

El litigante explicó que, aun cuando se emita una sentencia condenatoria, la defensa tendrá derecho a recurrir a instancias de apelación y amparo antes de que el fallo quede firme.

En entrevistas a medios, Alejandra Quintos, madre de Dafne, ha expresado que hubiera preferido que el caso por presunta violación permaneciera en el ámbito privado, ya que afecta la memoria de su hija.

Ha confirmado que Gabriel "N" fue imputado y vinculado a proceso por estos hechos y por lo que Dafne recibía atención psicológica para prepararse y rendir su testimonio ante las autoridades.

El abogado de la familia insiste en que la principal demanda sigue siendo que se haga justicia por el feminicidio de Dafne y que ambos procesos judiciales, avancen conforme a derecho.