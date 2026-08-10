Padrastro de menor embarazada figura como agresor sexual en EUA

Las autoridades acudieron al domicilio y se confirmó la situación, iniciando protocolos de atención médica, psicológica y legal para la víctima

El caso de la menor de 11 años embarazada que ha generado indignación en Matamoros suma un nuevo elemento que agrava la situación: el padrastro señalado como principal sospechoso, identificado como Sirenio Ruiz, aparece en el registro público de delincuentes sexuales en Estados Unidos.

De acuerdo con información disponible en bases de datos públicas de ese país, el individuo habría sido condenado por un delito sexual cometido contra una menor de 12 años en el estado de Florida en el año 2005. Tras cumplir su proceso judicial, fue deportado en 2018, lo que ahora coloca su historial en el centro de la investigación que se sigue en territorio mexicano.

Antecedente cobra relevancia en la investigación

Este antecedente cobra relevancia debido a que el caso local apunta directamente hacia él como presunto responsable del embarazo de la niña, quien actualmente presenta aproximadamente cinco meses de gestación. Desde el inicio, autoridades y primeras indagatorias han considerado que, por la edad de la víctima, se configura el delito de violación equiparada.

El caso salió a la luz tras un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de una menor embarazada en una vivienda de la ciudad.

Posteriormente, autoridades acudieron al domicilio y se confirmó la situación, iniciando protocolos de atención médica, psicológica y legal para la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la detención del señalado, sin embargo, el caso ya es investigado bajo protocolos de delitos sexuales contra menores, y podría derivar en cargos graves si se acreditan los hechos.

Exigen justicia y protección para la menor

El caso ha generado indignación social y exigencias de justicia, especialmente por la condición de vulnerabilidad de la víctima y la posible reincidencia del presunto agresor.

Organismos de protección a la infancia han reiterado la necesidad de reforzar los mecanismos de detección temprana y seguimiento de agresores, particularmente en contextos familiares.

Se espera que en los próximos días las autoridades den a conocer avances en la investigación, así como posibles acciones legales en contra del presunto responsable.