 Padece kínder desde septiembre falta de electricidad en sus aulas

Desde el mes de septiembre de 2024, cuando dio inicio el ciclo escolar vigente, los alumnos del jardín de niños Enrique Cárdenas, ubicado en la colonia Hidalgo de Reynosa, han estado padeciendo la falta de energía eléctrica en sus instalaciones.

Durante los meses de invierno, los menores asistieron a clases sin calefacción, soportando las bajas temperaturas dentro de las aulas. Ahora, con la llegada del calor, la situación se ha agravado al no contar con aire acondicionado, afectando las condiciones para el aprendizaje de los 240 alumnos que integran la matrícula del plantel.

“El medidor se quemó debido al exceso de luz y esto ocasionó que tuviéramos que acudir a la Comisión Federal de Electricidad; también se hizo la petición al CREDE y al presidente municipal para que nos brindaran apoyo”, explicó la directora del kínder, Luz Elena García Cruz.

Además de los alumnos, maestras, personal de apoyo y directivos se enfrentan diariamente a complicaciones derivadas de la falla eléctrica, sin una solución inmediata a la vista.

Recientemente, la Comisión Federal de Electricidad entregó un presupuesto por 150 mil pesos, cantidad necesaria para restablecer el servicio eléctrico, pero que actualmente resulta inalcanzable para la comunidad escolar.

“Ahí está el oficio por 150 mil pesos; sabemos que la escuela no cuenta con suficientes recursos. Los ingresos que tenemos son solo al inicio del ciclo escolar, cuando hacemos un bingo. Ese dinero lo usamos para mantenimiento del plantel, pero no alcanza para poner el transformador”, detalló la directora.

El llamado para obtener ayuda ya fue dirigido a los tres niveles de gobierno. No obstante, ante la falta de respuesta, la solicitud se ha extendido a la sociedad en general y a empresas privadas que puedan realizar donativos para que el plantel continúe operando con normalidad.

“Cualquiera nos puede apoyar para que se pueda solucionar el problema. Lo que queremos es eso, no afectar a los niños, porque ya casi estamos en lo último y necesitamos evaluarlos, y eso tiene que ser dentro del aula”, añadió García Cruz.

Ante el intenso calor, el personal docente ha propuesto recortar el horario escolar como medida emergente.

“Las maestras me propusieron que entremos de ocho de la mañana a once, para que no haga tanto calor y los niños puedan salir antes”, concluyó.

