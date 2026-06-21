Pacientes denuncian calor extremo en hospital de Tamaulipas

En el Hospital reportan falta de aire acondicionado, lo que agrava las condiciones de atención ante temperaturas cercanas a los 50°C

El Hospital General Regional de Zona Número 270 del IMSS enfrenta una nueva crisis que se suma a las múltiples deficiencias denunciadas por los derechohabientes durante los últimos meses.

Ahora, la falta de aire acondicionado mantiene inconformes tanto a pacientes como a trabajadores, en una ciudad donde la sensación térmica ronda los 50 grados centígrados.

Los primeros señalamientos fueron realizados por familiares de pacientes hospitalizados, quienes aseguraron que las altas temperaturas complican la recuperación de los enfermos.

"No hay aire acondicionado y los enfermos allá arriba están sin aire, yo le llevé abanico a mi paciente", relató una derechohabiente inconforme.

Advierten riesgo para medicamentos y equipos médicos

Las quejas también alcanzan la conservación de medicamentos y el funcionamiento de equipos médicos que requieren condiciones específicas de temperatura para operar correctamente.

Usuarios señalaron que la falta de climatización representa un riesgo tanto para los tratamientos como para el desempeño del personal médico.

"Sobre todo los pacientes, hay medicamentos que requieren refrigeración, las máquinas; sí es importante que pongan atención en ese punto", expresó Amelia, otra de las usuarias afectadas.

Además del intenso calor, los derechohabientes denunciaron problemas de limpieza e higiene dentro del hospital, situación que consideran inadmisible tratándose de un servicio financiado con las aportaciones de trabajadores y pensionados.

Los usuarios afirmaron que los baños presentan condiciones insalubres y que el mantenimiento general del inmueble es deficiente.

"Nos están rebajando a los que somos pensionados y los trabajadores, porque todo eso lo pagamos nosotros. Sobre todo la limpieza también del edificio; no cumplen las normas", manifestó Enrique Segura.

La inconformidad aumentó cuando medios de comunicación acudieron al hospital para documentar las condiciones denunciadas por los usuarios.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, personal de seguridad privada solicitó a los reporteros abandonar las instalaciones, situación que generó nuevas críticas entre pacientes y familiares.

Los derechohabientes aprovecharon la presencia de los medios para denunciar otras carencias que, aseguran, afectan diariamente la calidad de la atención médica.

Persisten falta de especialistas y retrasos en estudios

Entre las principales inconformidades destaca la escasez de médicos especialistas y la demora para realizar estudios diagnósticos, situación que obliga a muchas familias a pagar servicios particulares.

Algunos usuarios aseguraron que han desembolsado entre cuatro y cinco mil pesos para realizar estudios fuera del hospital debido a la falta de personal o al mal funcionamiento del equipo médico.

"Le cambiaron el nombre porq ue decía de especialidades y de especialidades no tiene nada. Hemos hecho estudios particulares porque aquí no hay quien los haga o no funcionan los aparatos", denunció otro derechohabiente.

También reportan desabasto de medicamentos

A las deficiencias se suma el desabasto de medicamentos, problema que afecta especialmente a pacientes provenientes de municipios alejados, quienes deben acudir en repetidas ocasiones sin obtener los tratamientos prescritos.

"No encuentro medicamento. Es hospital de especialidades, pero sin medicamentos. Venir desde tan lejos por un medicamento tres o cuatro veces no se vale", expresó Lauro Esquivel.

Mientras las denuncias continúan acumulándose, pacientes y familiares exigieron a las autoridades del IMSS atender de manera urgente las deficiencias del Hospital General Regional de Zona No. 270, al considerar que las condiciones actuales afectan directamente la atención médica y la recuperación de los enfermos.