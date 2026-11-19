Pero con el paso de los años, los viajeros entendieron otra cosa: aquí sí hay quien cuida la carretera. Aquí hay presencia permanente, hay luz y orden

Hace algunos años, detenerse en Oyama era otra cosa. Era bajar la velocidad, pasar rápido y seguir.

Casi nadie se bajaba. Casi nadie vendía. Un par de puestos, un par de vendedores con la esperanza de que alguien se detuviera, y nada más.

Hoy, Oyama luce como un verdadero punto comercial. Y no fue casualidad. Fue la confianza la que lo hizo crecer.

El retén que daba miedo

En el kilómetro 53 de la carretera Ciudad Victoria - Monterrey, en el poblado Oyama del municipio de Hidalgo, está el punto de revisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.

Al principio, muchos lo veían solo como un retén. Un alto obligatorio. Una revisión más.

La confianza cambió todo.

Pero con el paso de los años, los viajeros entendieron otra cosa: aquí sí hay quien cuida la carretera. Aquí hay presencia permanente, hay luz, hay orden, hay soldados.

Y eso, en una carretera donde durante mucho tiempo viajar era viajar con miedo, cambió todo. La gente empezó a detenerse sin temor, a bajar la ventana sin angustia, a apagar el motor, a estirar las piernas, a respirar tranquilo.

Y donde la gente se detiene tranquila, el comercio florece.

Seguridad para el paseante

Esa seguridad se nota sobre todo en los paseantes. En los que van de paso a Victoria o a Monterrey, de vacaciones, de visita, de regreso a casa.

Ellos son los que más disfrutan el camino, porque no llevan prisa, van a pasear, van a conocer, van tranquilos.

En Oyama, esos paseantes se pueden separar con confianza a comprar los productos. Pueden bajarse del vehículo, caminar entre los puestos, preguntar precios, escoger el frijol, el aguacate, la nuez, el molcajete.

Sin la angustia de que les pase algo o de que dejen sola a su familia en el carro. Saben que están en un punto vigilado, que hay soldados cerca, que hay orden, que nadie los va a molestar.

Antes, eso no pasaba. Un paseante no se separaba. Se quedaba dentro del vehículo, con la puerta cerrada, esperando a que el carro avanzara.

Hoy, en Oyama, el paseante se baja, camina, compra y regresa tranquilo. Esa es la verdadera seguridad que brinda el punto de revisión militar: la libertad de moverse sin miedo.

Lo que hoy se vende en Oyama

Antes eran muy pocos los productos y muy pocos los comerciantes que se instalaban. Hoy, basta pasar por Oyama para darse cuenta de que esto ya es otra cosa.

El frijol de la región, en costales y en bolsas, recién cosechado, se vende como pan caliente. Los aguacates grandes, de pulpa cremosa, se acomodan en cajas a la orilla de la carretera. Las nueces, que se parten en la mano, se ofrecen en montoncitos que no duran mucho.

Las artesanías de madera talladas por manos de Hidalgo y de la Sierra ya tienen su lugar. Figuras, tablas, cucharas, adornos, trabajos que antes nadie veía y que ahora el viajero se lleva de recuerdo.

Y los molcajetes. Los molcajetes de piedra que todavía huelen a cantera, que se han vuelto uno de los productos estrella de Oyama. El paseante lo compra, lo carga, se lo lleva a su casa y ahí se queda, como prueba de que pasó por aquí.

Y entre muchos otros más: dulces, quesos, conservas, plantas, antojitos, recuerdos del camino.

Cada puesto es una familia

Cada puesto nuevo es una familia que encontró aquí su sustento. Cada vendedor que llegó, llegó porque vio que aquí sí se vende, porque aquí sí se detiene la gente, porque aquí sí hay seguridad para vender y para comprar.

Oyama dejó de ser solo un punto de revisión. Se convirtió en un punto de venta, en un punto de encuentro, en un punto de vida.

Del alto obligado a la parada con gusto

El crecimiento comercial de Oyama no se explica sin el punto de revisión militar. Es el retén el que obliga al alto, sí, pero es la confianza la que convierte ese alto en una parada.

El paseante ya no pasa de largo por miedo. Se detiene porque sabe que está protegido. Se baja porque sabe que puede hacerlo sin riesgo. Compra porque sabe que el vendedor es de la región, que es gente de trabajo, que está ahí porque este lugar ya es seguro para todos.

La desventaja que también ayuda.

Claro que hay una desventaja. Cuando son temporadas altas, el intenso tráfico se genera en cuello de botella. Semana Santa, vacaciones, Navidad, Año Nuevo.

Todos quieren pasar al mismo tiempo y el punto se satura. Pero incluso eso, paradójicamente, ha ayudado al comercio. Más fila, más tiempo para ver, para preguntar, para comprar un camino ya digno.

Y hay algo más que ya cambió: el pavimento, que se encontraba completamente destruido debido al paso de las unidades pesadas, ya se revisó. Porque no se puede tener un punto comercial y de seguridad con una carretera destrozada justo donde todos tienen que frenar.

Hoy el paso es más seguro, más fluido, más digno para el que vende y para el que compra.

Oyama hoy

Oyama es hoy lo que hace años nadie imaginaba que sería. Un lugar donde la seguridad del punto de revisión militar le dio vida a un mercado.

Un lugar donde el paseante puede separarse a comprar sin miedo. Donde el viajero encuentra confianza. Donde el comerciante encuentra sustento.

De unos cuantos puestos tímidos a un verdadero punto comercial que sigue creciendo. Porque cuando hay confianza, la gente se detiene. Y cuando la gente se detiene, el pueblo vende, el pueblo vive y el pueblo crece.