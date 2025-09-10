Organizan evento para ayudar a pacientes a adquirir medicamentos

El evento se llevará a cabo el 16 de noviembre en Nuevo Laredo, con el fin de recaudar fondos para tratar la diabetes en más de 60 niños de la ciudad

Debido a que hay muchas niñas y niños con diabetes, y es muy costoso para sus padres costear el tratamiento médico, el pediatra endocrinólogo que los atiende, organiza un evento de recaudación para ayudarles.

Se trata de la carrera de cinco kilómetros y caminata de tres kilómetros “Diabetes sin Fronteras” que se realizará el 16 de noviembre a beneficio de más de 60 niñas y niños con diabetes de Nuevo Laredo.

José Ángel Vázquez Alvarado, pediatra endocrinólogo y organizador de la carrera, explicó que en los cinco años que lleva en esta ciudad, ya tiene una comunidad de más de 60 pacientes, lo cual es muy elevado.

“Tengo una comunidad virtual aquí en Nuevo Laredo que se llama Escuelita de Diabetes del doctor Vázquez. Cuando llegué aquí a Nuevo Laredo hace cinco años yo no conocía a ningún paciente con diabetes, yo como endocrinólogo me dedico a tratar problemas hormonales de pacientes pediátricos, entre ellos niños con diabetes.

“Entonces cuando yo llegué no tenía ningún paciente y acá me topé con 60 niños con diabetes aquí en Nuevo Laredo, que yo conozco, hay otros que van a otras instituciones”, expresó.

Al dialogar con los padres de familia, como parte de su atención médica, encontró que tienen dificultades para completar los gastos de tratamientos, por lo que su deseo en que ningún niño se quede sin recibir los medicamentos y la atención que necesitan para una buena calidad de vida.

“Algunas veces batallan para conseguir tiras, sensores, insulina incluso, y mi objetivo es tratar de ayudarles de una manera más factible para conseguir recursos y que no tengan descuido de su diabetes.

“Los niños con diabetes necesitan checarse su glucosa todos los días, algunos necesitan tomar medicamento o ponerse insulina todos los días, esto incluye el costo de comprar jeringas también, entonces mi idea con esta carrera es ayudarles a conseguir esos recursos”, mencionó.

La carrera tiene las categorías femenil y varonil, correr y caminar, el 16 de noviembre saliendo del Parque Viveros a las 7:30 horas.

Ya están abiertas las inscripciones en la página FiveOclock.com o aquí en la Unidad Médica San Gerardo, en la Calle Nuevo León y Aquiles Serdán, con un costo de 300 pesos por persona, que incluye camiseta, medalla, número, cronometraje y chequeo de glucosa capilar en el evento.

Hay 300 lugares disponibles, y pueden participar personas de cualquier ciudad. Los premios son en efectivo, únicamente para la carrera, mil 500 pesos para el primer lugar, mil 200 para el segundo y 900 para el tercero.