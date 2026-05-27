Organizan evento con causa para casa sacerdotal

El evento busca recaudar fondos para la casa sacerdotal y ofrecer una conferencia enfocada en el bienestar espiritual de los asistentes

El padre Santiago informó sobre la realización de un evento con causa en beneficio de la casa sacerdotal, espacio que brinda atención a sacerdotes retirados.

Explicó que actualmente en este lugar residen seis sacerdotes que en su momento estuvieron al frente de comunidades parroquiales, y que ahora requieren cuidados, principalmente en temas de enfermería y mantenimiento, lo que genera necesidades económicas constantes.

Detalló que, además de recaudar fondos, el evento busca ofrecer un beneficio espiritual a los asistentes, por lo que se contará con la participación de un sacerdote conferencista con el tema “Desintoxica tu alma”, enfocado en atender problemáticas actuales como el estrés y la ansiedad.

El padre Santiago destacó que la intención es que quienes apoyen esta causa no solo contribuyan al sostenimiento de la casa sacerdotal, sino que también reciban un mensaje que fortalezca su bienestar emocional y espiritual.