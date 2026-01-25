Organizaciones piden incentivos fiscales y reducción de jornada

El secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi, enfatizó la importancia del diálogo social y la colaboración entre trabajadores, empresarios y gobierno

El secretario del Trabajo en Tamaulipas, Gerardo Illoldi, informó que diversas organizaciones del estado han solicitado la intervención de la Secretaría del Trabajo para gestionar incentivos fiscales y la disminución de la jornada laboral.

Expectativas positivas para acuerdos laborales

El secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi, expresó que se tienen expectativas positivas para lograr acuerdos que beneficien a ambas partes.

Se busca encontrar un equilibrio entre los intereses de las empresas y los derechos de los trabajadores.

Dijo que mediante la colaboración conjunta, en Tamaulipas se han logrado avances significativos en temas de empleo y productividad de las empresas.

Resultados en empleo y conciliación laboral

La tasa de desempleo en Tamaulipas se redujo al 3% en 2025, con las estrategias implementadas por la Secretaría del Trabajo.

En materia de conciliación laboral, se han resuelto más de 24 mil conflictos laborales, recuperando alrededor de 1,400 millones de pesos para los trabajadores.

Propuesta de incentivos fiscales y jornada laboral

Illoldi ha solicitado incentivos fiscales para empresas que reduzcan la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La implementación de la reducción de la jornada laboral ha generado inquietud en sectores como el comercio, debido a posibles impactos en costos y productividad.

Diálogo social como eje de las acciones

Illoldi ha enfatizado la importancia del diálogo social y la colaboración entre trabajadores, empresarios y gobierno para mejorar las condiciones laborales.

Por ello, participa en foros y reuniones para discutir la reducción de la jornada laboral y sus implicaciones.