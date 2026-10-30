Ordenan libertad de Jorge Fernández en caso Pilar Garrido

En un oficio dirigido al director del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria se solicita que se cumpla la liberación inmediata de Fernández

Jorge Fernández González recibió una orden de libertad inmediata en el proceso penal por el feminicidio de su esposa, la ciudadana española María del Pilar Garrido Santamans. Por este caso fue condenado a 47 años de prisión y permaneció privado de la libertad durante casi nueve años.

Oficio solicita cumplir con la liberación inmediata

En un oficio dirigido al director del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria se solicita que se cumpla la liberación inmediata de Fernández González. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa los motivos legales de la resolución.

El caso conmocionó a Tamaulipas por las circunstancias de la desaparición y muerte de Garrido Santamans, ocurrida en 2017. Fernández González fue detenido en agosto de ese año y, tras ser señalado como probable responsable durante las investigaciones, recibió una sentencia de 47 años de prisión por feminicidio.

Su defensa cuestionó las pruebas utilizadas para acreditar su responsabilidad penal y sostuvo que había demostrado su inocencia. La orden de libertad marca un nuevo giro en el caso, aunque no aclara por sí misma qué ocurrió con María del Pilar Garrido ni resuelve las dudas sobre su feminicidio.

María del Pilar Garrido desapareció en julio de 2017

Garrido Santamans desapareció el 2 de julio de 2017, cuando regresaba de la playa La Pesca, en Soto la Marina, rumbo a Ciudad Victoria junto con su esposo y el hijo pequeño de ambos. En su declaración inicial ante las autoridades, Fernández González afirmó que hombres armados interceptaron el vehículo familiar y se llevaron a su esposa, mientras a él y al menor los dejaron ir.