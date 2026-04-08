Ordenan desbloquear cuentas bancarias de Tomás Yarrington

El exmandatario estatal enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada

Un juez ordenó este martes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelar las cuentas bancarias del exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba.

El juez Cuarto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó dicho desbloqueo al no cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

En la sentencia se mencionó que, para llevar a cabo el congelamiento de cuentas de un acusado, se necesita una solicitud internacional para poder ejecutarse. Dicha petición no se llevó a cabo por el organismo nacional, por lo que se tumba dicho congelamiento.

El exmandatario estatal enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El pasado 14 de enero, Yarrington Ruvalcaba obtuvo un amparo para suspender la medida cautelar impuesta por presuntos delitos contra la salud.

Según los datos revisados por el Tribunal Colegiado de Apelación, la medida de formal prisión no fue consistente debido a que aparentemente, no se evaluaron los datos de prueba de manera adecuada.

Este hombre fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social N.º 1 Almoloya, en el Estado de México.

Yarrington fue detenido en Italia cuando llevaba un pasaporte y nombre falsos. Al siguiente año fue extraditado a territorio estadounidense, donde enfrentaba cargos en el Distrito Sur de Texas por lavado de dinero.

Después, se le han sido concedidos varios amparos que han evitado el procesamiento de este exmandatario estatal.