Optan escuelas de Reynosa por modificar horarios ante calor

Desde la etapa de planeación a mediados del año pasado, quedó establecido que el ciclo escolar 2024-2025 en Tamaulipas concluirá el próximo 4 de julio. Por ello, la reciente confirmación de esta fecha por parte de la Secretaría de Educación no tomó por sorpresa a padres de familia ni docentes, quienes ya estaban programados para finalizar actividades en esa fecha.

Sin embargo, en ciudades como Reynosa, donde la sensación térmica supera los 40 grados centígrados, las instituciones educativas han optado por modificar internamente sus horarios, especialmente en el área de intendencia, como medida para mitigar los efectos del calor extremo.

“Más que nada nosotros tenemos un horario para la limpieza y muchas otras cosas, más que nada antes de que salga el sol porque el calor está muy extremo y las temperaturas muy altas que empiezan desde temprano no son para mucho aguantarse”, explicó Arturo Hernández Martínez, intendente de primaria.

“El problema también es que el aire está caliente y a veces el aire ni sopla, y ese es el problema, que también se presta más para la acumulación del calor”.

Desde el punto de vista de los padres de familia, una verdadera medida de apoyo habría sido adelantar la conclusión del ciclo escolar, por lo menos a finales de junio.

Mientras tanto, muchos recurren a soluciones prácticas para proteger a sus hijos durante el trayecto a la escuela y su permanencia en las aulas.

“Qué es mucho todavía para el 4 de julio, la temperatura es fuerte y a veces está peor, yo tengo que cargar botellas de agua congelada para mitigar”, comentó Maribel, madre de familia.

Otro padre señaló que el clima actual ya ha provocado afectaciones físicas en algunas personas: “Hace muchísima calor y siempre una botella de agua mínimo porque con este calor ha habido gente desmayada por el golpe de calor. Yo digo que se debe de cambiar porque los padres a veces no pueden ir por los niños por el calor, y yo digo que salgan como a las cuatro porque hay fallas de los aires también”.

Por su parte, el personal docente no solo enfrenta las altas temperaturas, sino también los cortes intermitentes de energía eléctrica y la suspensión del servicio de agua, condiciones frecuentes en esta temporada del año. A pesar de ello, continúan con las actividades académicas bajo lineamientos preventivos.

“Como quieran la sombra se siente bien feo el calor y no es lo mismo”, mencionó Leslie Vera Aldrete, encargada de dirección.

“De hecho, hay recomendaciones por parte del Gobierno del Estado de que las actividades al aire libre no se practiquen ahorita porque es una medida para el calor extremo que estamos viviendo. Hay que tener mucho cuidado de mantener las puertas cerradas en los salones; entrar y salir al calor también es factor de riesgo para ellos, pero ellos no lo ven, no lo sienten así, y como quiera andan”.

Mientras no haya modificaciones en el calendario escolar oficial, los planteles educativos continuarán adaptándose a las condiciones climatológicas extremas para proteger la salud de estudiantes y personal.

Comentarios