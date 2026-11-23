La edil señaló que, como representantes de los ciudadanos, los regidores deben estar informados sobre los planes y acciones de la corporación

La llegada de Julio Ramírez a la Secretaría de Seguridad Pública de Reynosa ya generó reacciones dentro del Cabildo. La regidora de oposición, Juana Alicia Sánchez, reconoció la experiencia del nuevo funcionario, pero consideró indispensable que los integrantes del cuerpo edilicio también conozcan la estrategia de seguridad que pretende implementar.

La edil señaló que, como representantes de los ciudadanos, los regidores deben estar informados sobre los planes y acciones de la corporación, y no solamente los gobiernos estatal y federal, para poder dar seguimiento a su aplicación.

Sánchez advirtió que la seguridad pública es una de las principales demandas de los reynosenses y expresó su preocupación por las constantes quejas que han circulado en redes sociales sobre presuntos abusos de autoridad.

“Lo que pedimos con esos nuevos nombramientos es que principalmente se cumpla como debe de ser la ley, que no abusen de los ciudadanos, porque hemos estado viendo en redes sociales muchas quejas sobre abusos”, manifestó.

Ante esta situación, adelantó que solicitarán una reunión con el nuevo secretario para conocer sus proyectos y establecer mecanismos de coordinación con los integrantes del Cabildo.

“Vamos a estar muy atentos y también invitamos a los ciudadanos que cualquier queja que haya, que haya algún abuso de autoridad, por favor nos lo hagan saber”, expresó.

La regidora insistió en que las nuevas estrategias deben hacerse del conocimiento de los representantes municipales antes de su implementación, por lo que buscarán que Ramírez informe al Cabildo sobre las acciones y oportunidades de trabajo que contempla para la corporación.

“Vamos a pedir una reunión con el secretario de Seguridad para trabajar en conjunto con él y ver las nuevas oportunidades que se le están presentando a él y que nos las haga del conocimiento al Cabildo”, concluyó.