Operativos en Tamaulipas dejan decomisos y detenciones clave

Operativos lograron detenciones y aseguramientos de droga, armas y 62 mil litros de hidrocarburo, con una afectación de 251 mdp al crimen organizado

En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en varios municipios de Tamaulipas, principalmente en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa.

En Matamoros, en la colonia Rafael Ramírez, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo y aseguraron 86 kilos de marihuana y continuaron los recorridos del operativo coordinado en la zona fronteriza con el objetivo de prevenir e inhibir todo tipo de delitos.

En el municipio de Hidalgo, elementos del Ejército Mexicano, al realizar una revisión a un tractocamión, detuvieron a una persona, asegurándole 62,000 litros de hidrocarburo y un vehículo.

En atención a un reporte ciudadano sobre personas con actividades sospechosas en el Fraccionamiento Los Fresnos, personal de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo aseguró armamento en este sector.

De acuerdo con el reporte, ciudadanos entraban y salían de la maleza, por lo cual, efectivos de esta corporación decidieron ir al lugar señalado para investigar y a su arribo, encontraron dos armas largas calibre .233 con cargador insertado; dos cargadores adicionales del mismo calibre y diversos cartuchos, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades.

Así mismo, al efectuar un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia Arboledas en el municipio de Matamoros, personal de la Guardia Estatal retiró una cámara de videovigilancia en estado irregular.

El artefacto se encontraba en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con dirección a la vía pública, debido a su probable relación con actividades delictivas fue retirada y puesta a disposición de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo a lo establecido por parte del Gabinete de Seguridad, la afectación económica a la delincuencia organizada es de 251 millones de pesos, en solamente una semana, en todo el territorio nacional