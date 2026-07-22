Operativos antialcohol reducen choques en Matamoros

El alcalde informó que los operativos antialcohol dejaron 119 detenidos y contribuyeron a reducir los accidentes viales en Matamoros

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que los operativos antialcohol no solo se realizan los fines de semana, sino también de manera aleatoria entre semana, con el objetivo de reforzar la prevención de accidentes.

El alcalde detalló que, del martes al domingo de la semana pasada, se logró la detención de 119 personas que conducían en estado de ebriedad, como resultado de estas acciones implementadas en distintos puntos de la ciudad.

Granados Fávila destacó que los operativos han dado resultados positivos, ya que se registró una disminución en los accidentes vehiculares. Señaló que anteriormente se tenía un registro de 63 choques en una semana, mientras que en la más reciente la cifra bajó a 40 incidentes.

Operativos antialcohol reducen accidentes en Matamoros

Asimismo, subrayó que se mantiene un saldo blanco durante la implementación de estos operativos y reiteró que no se bajará la guardia, asegurando que continuarán reforzando estas acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente, el edil lanzó un llamado a la población a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, destacando que el objetivo principal es prevenir tragedias y proteger la vida de los matamorenses.