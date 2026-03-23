Operativo en Tamaulipas deja vehículo “monstruo” asegurado

Los hechos ocurrieron en una brecha identificada como “La Llorona”, donde los elementos estatales realizaban patrullajes cuando detectaron actividad sospechosa

Elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, conocido como “monstruo”, luego de repeler una agresión armada durante un operativo en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

La intervención se realizó como parte de los recorridos de vigilancia que la corporación mantiene de forma permanente en zonas rurales del municipio, consideradas de riesgo por la presencia de grupos delictivos.

Operativo en brecha La Llorona

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron en una brecha identificada como “La Llorona”, donde los elementos estatales realizaban patrullajes cuando detectaron actividad sospechosa en el área.

Al aproximarse, los agentes fueron agredidos por civiles armados, lo que derivó en un enfrentamiento en el que los oficiales respondieron para contener la situación y resguardar su integridad.

Tras el intercambio, los presuntos agresores lograron escapar entre la maleza, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Características del vehículo asegurado

En el sitio, los elementos localizaron y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, comúnmente conocido como “monstruo”.

Este tipo de unidades suele ser modificado con placas metálicas y estructuras reforzadas para resistir impactos de arma de fuego, además de ser utilizado por grupos delictivos en enfrentamientos o para desplazarse en caminos de difícil acceso como brechas y zonas rurales.

Puesto a disposición de autoridades

Tras el aseguramiento, la unidad fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, quienes iniciaron las investigaciones para determinar su procedencia, así como su posible relación con hechos delictivos en la región.

Hasta el momento, no se ha informado sobre elementos de seguridad lesionados durante este operativo.

Refuerzan operativos en zonas rurales de Tamaulipas

Este hecho se suma a una serie de acciones recientes en el municipio de Reynosa, donde autoridades estatales han intensificado la vigilancia en brechas y caminos rurales, considerados puntos estratégicos para la movilidad de grupos criminales.

En estos operativos, se ha detectado de manera recurrente el uso de vehículos con blindaje artesanal, lo que ha llevado a reforzar los patrullajes y despliegues tácticos en la zona.

Las autoridades mantienen presencia en el área y continúan con acciones de seguridad para prevenir nuevos hechos de violencia.